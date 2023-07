11 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Malé mesto, veľké ZÁŽITKY: 5 vecí, ktoré neuvidíte nikde inde, než v Kremnici, FOTO Mestečko obklopené hradbami a prekrásnou prírodou je ideálne na letné výlety. Máme pre vás pár tipov, o ktorých mnohí turisti nevedia. 30. júl 2023 Magazín Cestovanie

30. júl 2023 Magazín Cestovanie Malé mesto, veľké ZÁŽITKY: 5 vecí, ktoré neuvidíte nikde inde, než v Kremnici, FOTO Mestečko obklopené hradbami a prekrásnou prírodou je ideálne na letné výlety. Máme pre vás pár tipov, o ktorých mnohí turisti nevedia.

Malebné mestečko takmer presne v strede Európy. To je Kremnica. Neveľké mesto láka návštevníkov najmä kombináciou histórie a prírody. Je totiž lemované hradbami a zasadené uprostred lesnatej krajiny.

Obvyklou voľbou turistov je návšteva hradu, námestia lemovaného meštianskymi domčekmi, mincovne a miestnych múzeí. To všetko rozhodne stojí za to, my sme však vybrali tipy, ako si Kremnicu užiť inak. Navštívte menej známe zákutia, trúfnite si na adrenalín a vydajte sa cestou do minulosti.

Sladké tajomstvo: Atkáryho kremnické krumple

Nenechajte sa zmiasť. Nejde o žiadne zemiaky, ale o lahodný nepečený zákusok z piškót. Recept vymyslel ho ešte na začiatku minulého storočia miestny majster cukrár Alojz Atkáry a krumple sa po desaťročia pripravujú takmer v každej kremnickej domácnosti.

Dobrotu môžete nielen ochutnať, ale preniesť sa do minulosti a pozrieť sa, ako sa krumple za čias Atkáryho vyrábali. Dobovo zariadená výrobňa sa nachádza pod bránou pri vstupe na Štefánikovo námestie. Krumple priamo pred vašimi očami pripravujú slečny v dobových kostýmoch. A hovorí sa, že kto krumple ochutná raz, vráti sa ešte mnohokrát.

Uniknite z reality: Zechenterova záhrada

Kremnicu si zamiloval aj známy lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský. Roky tu pôsobil a žil v dome, ktorý ešte stále stojí. Poblíž neho založil botanickú záhradu, ktorá dnes nesie jeho meno. V alejách malého, no veľmi pôsobivého parčíku takmer zabudnete na realitu.

Jeho dominantou je vyše 350 rokov starý dub letný. Netreba ho hľadať, jednoducho ho neprehliadnete. Po záhrade sa môžete len poprechádzať, ale ak si výlet do Kremnice dobre naplánujete, užijete si v ňom aj niektoré z podujatí. Tých sa tu v lete koná veľa. Veľmi populárnym je napríklad festival svetelného umenia Nocturno. Po zotmení sa v celej záhrade rozsvietia umelecké inštalácie a vy si budete pripadať ako v inom svete.

Niečo pre odvážnych: Ferratový svet

Milovníkom adrenalínu odporúčame stráviť v Kremnici hneď niekoľko dní. Pár minút autom nad mestom sa nachádza Skalka pri Kremnici. V zime je rajom lyžiarov, v lete lezcov. Ferratový svet ponúka ferraty rôznych obtiažností v prekrásnom horskom prostredí. Set na upevnenie a všetko čo potrebujete vám požičajú rovno na mieste. Ak sa necítite na lezenie, môžete sa prejsť k presklenej lávke s výhľadom na nezaplatenie.

Súčasťou areálu je aj 37-metrový ferratový most. Pocit, keď kráčate prakticky vo vzduchu nad zelenou krajinou, vám ani nebudeme opisovať. To treba jednoducho zažiť.

Také inde nenájdete: Múzeum gýča

Áno, čítate správne. Tie najgýčovitejšie gýče na jednom mieste, v netypickom múzeu v centre Kremnice. Nájdete v ňom viac než 1200 exponátov najrôznejšieho druhu. Záhradnými trpaslíkmi to len začína…

Za múzeom stojí skupina nadšencov a zbierku dopĺňajú darcovia. Ak máte na povale nejaký gýč aj vy, pokojne môžete prispieť.

Toto by vám poradili Kremničania: Legendárne „erko“

Ako spojiť prechádzku prírodou s posedením pri dobrom pivku? Vyberte sa na prechádzku do bývalého rekreačného strediska nad mestom, ktoré sa volá Toliar, miestni mu však nepovedia inak než erko.

Z mesta vyrazte smerom na Skalku. Vybrať si môžete z dvoch obvyklých trás, popri ceste, no aj vyšľapaným lesným chodníkom. My odporúčame druhú možnosť. Pešo, podľa tempa chôdze, ste na mieste približne za pol až trištvrte hodinu. Pred horskou chatou vás víta historická fontána a za odmenu vám načapujú dobré pivko s poctivou penovou čapicou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk