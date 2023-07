Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Radovan Stoklasa Marián Hossa pripravuje rozlúčkový zápas: Na Slovensko prídu LEGENDÁRNI hráči NHL Jeden z najlepších a najrýchlejších útočníkov v histórii NHL pripravuje svoj rozlúčkový zápas. Na Slovensku uvidíme skutočné legendy najprestížnejšej súťaže. 20. júl 2023 Hokej

20. júl 2023 Hokej Marián Hossa pripravuje rozlúčkový zápas: Na Slovensko prídu LEGENDÁRNI hráči NHL Jeden z najlepších a najrýchlejších útočníkov v histórii NHL pripravuje svoj rozlúčkový zápas. Na Slovensku uvidíme skutočné legendy najprestížnejšej súťaže.

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Radovan Stoklasa

Marián Hossa patrí medzi slovenské hokejové legendy, ktoré zanechali nezmazateľnú medzinárodnú stopu. V NHL odohral vyše 1 300 zápasov. Obliekal dres Ottawy Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu, Detroitu a Blackhawks. Pripísal si v nich 1 134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. Stal sa prvým hráčom v histórii najprestížnejšej ligy sveta, ktorý hral trikrát vo finále Stanley Cupu v troch rôznych kluboch.

Člen Siene slávy

Svoj posledný súťažný zápas odohral v sezóne 2016/2017. Nasledujúci ročník pre zdravotné problémy vynechal a do NHL sa už nevrátil.

O tom, že v NHL spravil Slovenskú skvelé meno svedčí aj fakt, že v roku 2021 sa stal oficiálne členom hokejovej Siene slávy v Toronte. V roku 2022 Chicago Blackhawks slávnostne vyradilo jeho dres s číslom 81 a vyvesilo ho pod strechu haly United Center.

Prídu špičkoví hokejisti

Legendárneho slovenského útočníka budú môcť fanúšikovia ešte raz vidieť na ľade. 18. augusta sa na trenčianskom Zimnom štadióne Pavla Demitru uskutoční jeho rozlúčkové stretnutie „Goodbye Game“. Zdá sa, že sa máme na čo tešiť. V akcii by sme mali vidieť najväčšie legendy NHL, s ktorými Hossa brázdil ľad v zámorí.

„Je to niečo také, čo nemá šancu slovenský fanúšik zažiť. Jasné, že počas MS tu boli zaujímavé mená. Možno práve tí hráči, ktorých fanúšikovia sledovali v NHL a nemali možnosť prísť do USA, tak teraz sa snažíme, aby práve ich mohli uvidieť. Síce už po kariére, ale stále sú to osobnosti, ktoré sú v Sieni slávy. Niektorých dresy visia pod strechou štadióna,“ povedal koncom apríla Marián Hossa.

Stránka Freeze the Puck Hockey priniesla niekoľko mien, ktoré by už mali byť potvrdené a mali by sme ich tak vidieť na rozlúčkovom zápase nášho velikána: N. Lidström, Z. Chara, D. Byfuglien, N. Hjalmarsson, M. Havlát, P. Sharp, M. Gáborík, T. Kopecký, D. Alfredsson, M. Handzuš, M. Šatan, M. Rozsíval a J. Toews.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR