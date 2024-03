MASAKER v Moskve: Maskovaní muži strieľali v koncertnej sále, zahynulo najmenej 40 ľudí

Piatková streľba v moskovskej koncertnej sále Crocus City Hall si vyžiadala najmenej 40 mŕtvych, oznámila Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB).

Ruský telegramový kanál 112 udáva počet obetí 140, pričom však nie je jasné, koľko ľudí z tohto počtu podľa neho zahynulo. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov uviedol, že na mieste zasahuje až 70 záchranárskych tímov, informuje TASR.

Aktualizované 22:50 Militantná organizácia Islamský štát prevzala zodpovednosť za piatkový útok na koncertnú sálu na predmestí Moskvy, pri ktorom podľa úradov zahynulo najmenej 40 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bojovníci Islamského štátu „zaútočili na veľké zhromaždenie… na predmestí ruského hlavného mesta Moskva,“ uviedla skupina vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram.

Hasiči podľa novín Izvestija zachránili zo suterénu budovy 100 ľudí. Svedkovia pre telegramový kanál Mash povedali, že k streľbe došlo paralelne na viacerých miestach budovy, v ktorej sa mal neskôr konať koncert ruskej rockovej skupiny Piknik.

Sála má kapacitu pre 6000 divákov. Útočníci údajne zapálili niekoľko sedadiel v hľadisku a oheň sa v dôsledku toho rozšíril po budove. Neskôr sa ozvali aj výbuchy a podľa portálu Meduza sa následne zrútila strecha budovy. Zo vzduchu teraz požiar hasia vrtuľníkmi.

Do budovy vnikli špeciálne jednotky, polícia však zároveň upozorňuje, že tam môžu byť nastražené bomby. Ozbrojenci nachádzajúci sa vnútri môžu mať podľa polície rukojemníkov.

Podľa kanála 112 je nástražný systém aj v aute stojacom na parkovisku, na ktorom prišli útočníci. Ruské úrady medzičasom začali vyšetrovať útok ako teroristický čin.

V reakcii na udalosti v Crocus City Hall zatvorili v Moskve viaceré obchodné centrá. Starosta Moskvy Sergej Sobianin nariadil zrušiť v Moskve počas tohto víkendu všetky športové, kultúrne a iné masové podujatia, napísala agentúra AFP. Obchodné centrá evakuujú aj v Petrohrade, informovala Meduza.

Creepy footage from Crocus Hall



Terrorists with guns shoot visitors at point-blank range.



About 50 people were injured and more than 10 died. https://t.co/GKUEkjlqcs pic.twitter.com/KAQgnv5VFW