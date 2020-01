9. január 2020 Rôzne Máte dlhy na daniach? Môžete prísť o VODIČÁK!

Od januára môže finančná správa uplatňovať voči daňovým dlžníkom novú formu exekúcie. Policajti vám môžu vziať vodičák!

Zdroj: TASR

Novela daňového poriadku prináša finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžníkom finančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský preukaz.

Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné – efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie – nebudú úspešné.

Držte si vodičáky!

„Finančnej správe sa vďaka novele daňového poriadku rozšírili možnosti pri vymáhaní daňových nedoplatkov fyzických osôb. Od januára platí, že v prípade, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, exekútor môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu,“ Dnes24.sk informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy.

Tento spôsob daňovej exekúcie bude finančná správa vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie a má iný exekúciou postihnuteľný majetok.

Čo ak nezaplatíte dlh?

Pred začatím daňovej exekúcie exekútor preverí, či dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v príslušnej lehote zaplatený, vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu.

„Ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor daňový exekučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktoré vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku exekútor bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší,“ vysvetľuje Skokanová.

Výnimky

Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu – napríklad u vodičov z povolania. To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou vodičského preukazu, je povinný preukázať dlžník sám, a to napríklad v odvolacom konaní. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže.

Nový spôsob exekúcie finančná spáva môže uplatniť na všetky nedoplatky evidované daňovými a colnými úradmi vrátane colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných podľa colných predpisov. Zoznam daňových dlžníkov zverejňuje finančná správa na svojom portáli.

Finančná správa preto vždy upozorňuje, že daňoví dlžníci by mali okamžite aktívne komunikovať s colným alebo daňovým úradom a hľadať alternatívy riešenia už v momente, keď vedia, že ich finančná situácia sa zhoršila a nebudú schopní zaplatiť daň v lehote splatnosti.

Zdroj: Dnes24.sk