Máte zmluvu s týmto operátorom? Markízu už po novom zrejme NENALADÍTE

Naša najsledovanejšia televízia, Markíza, môže už o pár dní zmiznúť z mnohých domácností. Markíza sa totiž nedohodla s operátorom UPC. Ak máte zmluvu s UPC, kanály Markízu a jej pridružené kanály nemusíte naladiť.

Nedohodli sa

„Skupina Markíza vyjadruje poľutovanie nad tým, že približne 134-tisíc zákazníkov UPC stratí prístup k jej TV staniciam Markíza, Doma a Dajto. Aj naďalej však zostáva otvorená rokovaniam o korektnom predĺžení zmluvy, čo by odvrátilo úplné odpojenie staníc Markízy pre zákazníkov UPC,“ uvádza Markíza v stanovisku, ktoré uverejnila na svojom webe. Markíza tvrdí, že UPC neprijalo jej „férovú ponuku.“

Markíza spresnila, že UPC stratí súhlas na retransmisiu jej staníc 1. júla.

Generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele vysvetľuje, že Markíza každoročne rokuje o zmluvách ohľadom distribučných práv s rôznymi slovenskými operátormi. Za obdobie posledných 10 rokov je to však prvýkrát, čo situácia dospela až do veľmi reálnej obavy z odpojenia staníc pre zákazníkov UPC. Televízia odmieta, že by príliš zdvihla poplatky a cenu považuje za adekvátnu.

UPC sa bráni

Operátor vidí situáciu inak. Pre portál Živé.sk UPC uvádza, že rokovania ešte prebiehajú a rozposlanie stanoviska Markízy vníma ako nátlak.

„Zo strany Markízy ide o bezprecedentný nátlak (nielen mediálny), nasledujúci len dva dni po zaslaní zmluvy na podpis, v ktorých neakceptovala žiadne z našich pripomienok,“ vysvetlil pre web hovorca UPC Jaroslav Kolár.

Zatiaľ čo Markíza si za nastavením poplatkov stojí, podľa UPC ich zdvihla o 35 percent. To by znamenalo zvýšenie cien pre konečného spotrebiteľa a tomu sa UPS podľa svojich slov snaží zabrániť.

