16. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Matematik Kollár ŠOKUJE: Už v LETE dorazí ďalšia vlna pandémie! Ako bude vyzerať? V čase uvoľnených opatrení si už na covid mnohí z nás ani nespomenú. Známy matematik však hovorí o ďalšej vlne.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Obmedzenia, karantény, lockdown a nekonečné testovanie. Od týchto výrazov máme posledných pár mesiacov relatívny pokoj. Pandémia už v krajine nie je témou číslo jedna, to však neznamená, že koronavírus celkom zmizol. Ostatne, i v uplynulých dvoch rokoch sa situácia v lete zlepšila a následne na jeseň zas zhoršila.

Subvarianty omikronu

Ďalšie dianie v súvislosti s koronavírusom pravidelne prognózuje aj známy matematik Richard Kollár. Ten sa najnovšie na sociálnej sieti rozpísal o ďalšej covidovej vlne.

Doraziť má už koncom leta a podľa Kollára sa bude podobať na poslednú omikronovú vlnu.

„Nastupujúce subvarianty BA.4 a BA.5 variantu omikron budú schopné reinfikovať aj tých, čo boli nedávno infikovaní a taktiež aj tých, ktorí sú očkovaní. Vážnejšie priebehy budú čoraz zriedkavejšie, ale stále ich bude pomerne dosť, najmä medzi najstaršími a nezaočkovanými,“ myslí si Kollár.

Obmedzenia

Ako sme si už zvykli, s každou ďalšou vlnou prichádza aj sprísňovanie protipandemických opatrení. To vždy ovplyvní život bežných Slovákov a robí vrásky aj podnikateľom.

Kollár však nepredpokladá, že by sa vrátili tie najtvrdšie plošné opatrenia. Podľa neho by v tejto situácii nepomohli a len odložili problém na neskôr. Taktiku boja s covidom vidí v niečom inom.

„Omnoho viac by sme mali venovať pozornosť lepšej ventilácii, najmä v školách a taktiež zodpovednému správaniu (ak som chorý, nechodím do školy, do práce či na hromadné podujatia). Možno by sme namiesto návratu MOMiek mali zabezpečiť lacné dostupné domáce testy pre každého, myslím tým skutočne pre každého,“ vyjadril sa.

„Prosím, správajme sa k sebe ohľaduplne. Žiadna pandémia by nemala rozložiť občiansku spolupatričnosť a slušnosť. Tá doterajšia u nás už spôsobila obrovské škody, za ktoré budeme reálne pykať ešte dlho. Podľa mňa už stačilo,“ odkázal Kollár na dôvetok Slovákom.

Aktuálne čísla

V súčasnosti sú opatrenia výrazne uvoľnené. Služby sú otvorené, respirátor už nepotrebujeme takmer nikde a zelenú majú aj väčšie podujatia.

Za uplynulý deň pribudlo na Slovensku prostredníctvom 918 vykonaných PCR 177 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tiež tri obete. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 128 pacientov s ochorením COVID-19.

