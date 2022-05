Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Matovič by Čaputovú v ďalších voľbách NEPODPORIL: Je to falošná a zákerná žena Matovič si myslí, že by malo Slovensko hľadať lepšieho prezidentského kandidáta, ako je Čaputová. 4. máj 2022 Politika

4. máj 2022 Politika Matovič by Čaputovú v ďalších voľbách NEPODPORIL: Je to falošná a zákerná žena Matovič si myslí, že by malo Slovensko hľadať lepšieho prezidentského kandidáta, ako je Čaputová.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Predseda vládneho hnutia OĽANO Igor Matovič by Zuzanu Čaputovú v ďalších voľbách za prezidentku SR nepodporil. Považuje ju za falošnú a zákernú. Slovensko by podľa neho malo hľadať lepšieho kandidáta.

Falošná a zákerná

„Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil s ňou dve stretnutia, o ktorých keby sa ľudia dozvedeli, by boli zhrození,“ povedal po rokovaní vlády Matovič. Zároveň však odsúdil vulgarizmy na adresu prezidentky z nitrianskeho protestu Smeru-SD.

Matovič si myslí, že by malo Slovensko hľadať lepšieho prezidentského kandidáta, ako je Čaputová. „Na druhej strane sa obávam, že tá fašisticko-mafiánska scéna sa zomkne a postaví nejakého silného kandidáta a nakoniec nám aj Čaputová bude dobrá. Ale bol by som rád, aby malo Slovensko väčšie ambície,“ uzavrel Matovič.

Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nepovedala, či by opäť kandidovala na najvyšší post v štáte. Ak by sa pre opätovnú prezidentskú kandidatúru rozhodla, podporu by našla v SaS.

Zdroj: TASR