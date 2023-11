Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič je ochotný VZDAŤ sa poslaneckého mandátu: Nech mi Pellegrini splní DVE podmienky! Igor Matovič deň po incidente dal Petrovi Pellegrinimu ponuku. Ak ju predseda parlamentu splní, Matovič je ochotný vzdať sa svojho miesta v Národnej rade SR. 16. november 2023 ELA Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Ponuka spočíva v tom, že ak Peter Pellegrini splní len tieto dva svoje kľúčové predvolebné sľuby, tak ja sa vzdám mandátu poslanca národnej rady,“ vyhlásil Matovič.

Matovič hovorí o sľube zabezpečiť dôchodcom 13. dôchodky vo výške 640 eur ešte pred týmito Vianocami a tiež, aby nezobral dôchodcom rodičovský dôchodok.

Líder hnutia Slovensko zvolal tlačovku v nadväznosti na včerajší incident v priestoroch národnej rady. Do slovnej potýčky plnej vulgarizmov sa dostal s Jánom Mažgútom, poslancom Smeru-SD.

Odstrihli médiá

Matovič priblížil, že pri incidente reagoval na osočenie od Mažgúta. Matovič sa ospravedlnil všetkým, ktorých sa jeho slová dotkli. Pellegriniho konanie označil za šikanu a myslí si, že sa rozhodol uplatňovať princíp kolektívnej viny voči novinárom, poslancom aj občanom SR, ktorí majú právo na prístup k informáciám.

„Uzavrieť médiá do takéhoto akvária, kde za nami je obrovský vestibul, nie je normálne,“ povedal. Pellegrini podľa neho riešil situáciu nevhodne a neprimerane a individuálny konflikt využíva na to, aby eliminoval tie médiá, „ktoré mu nejdú po ruke“.

Obmedzené možnosti

Médiá budú mať v Národnej rade (NR) SR obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Šéf parlamentu priblížil, že dokým nedostane oficiálne uistenie od Šipoša, médiá budú môcť nahrávať poslancov len v priestoroch knižnice v parlamente a v tlačovkovej miestnosti. Chce tak predísť ďalším incidentom.

„Len čo mi predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš dokáže zagarantovať, že všetci členovia tohto poslaneckého klubu budú dodržiavať základné pravidlá slušnosti, toto obmedzenie bude zrušené,“ povedal Pellegrini.

