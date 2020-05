22. máj 2020 Tomáš Šuhajda Regióny Matovič sa vložil do sporu v Humennom: Koniec srandy! Novela zákona za víkend?

V Humennom naďalej hrozí hromadné prepúšťanie. K trvajúcemu sporu dvoch firiem sa verejne vyjadril premiér SR Igor Matovič.

„Koniec srandy. Úprimne ma prestalo baviť čakať na deň, kedy sa niekomu uráči rešpektovať právoplatné rozhodnutie súdu,“ týmito slovami začal svoj status na facebooku týkajúci sa sporu dvoch firiem v Humennom – Nexis Fibers a Chemes Humenné.

„Prví hovoria, že druhí neplatia a vybavili si rozhodnutie súdu… Druhí, že prví dlhodobo vydierajú, atď. Výsledok? Živobytie stoviek rodín ohrozené,“ uviedol Matovič.

Podľa jeho ďalších slov je bežné, že v živote aj v podnikaní nastanú nezhody a ak sa ich nedarí rozuzliť, prichádza súd, ktorý rozhodne. „Zvyčajne tak, že jedna strana sa cíti ukrivdená. Napriek tomu, rozhodnutie súdu musí rešpektovať,“ poznamenal premiér.

To sa podľa neho v tejto situácii nedeje. „Sľúbil som ľuďom urobiť poriadok a stav, keď si budeme pred zákonom všetci rovní. Preto som požiadal pani ministerku spravodlivosti, aby do pondelka vypracovala návrh rýchlej zmeny zákona tak, aby sa už nikto viac v takýchto situáciách nemohol spravodlivosti arogantne vysmievať do očí a trpeli kvôli tomu stovky nevinných rodín,“ uviedol Matovič.

O čo ide?

Dôvodom sporu medzi spoločnosťami sú ceny dodávaných energií. Chemes tvrdí, že jej vláknarska firma za energie riadne neplatí. Nexis je toho názoru, že ceny, ktoré jej výrobca energií účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom svojich veriteľov požiadal.

Povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a médií pre Chemes vyplýva i z uznesenia Okresného súdu Humenné zo 14. apríla o neodkladnom opatrení.

