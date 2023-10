9 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian Matovič si opäť kopol do prezidentky: V najťažších chvíľach nepodržala vláde chrbát! Matovič po stretnutí s hlavou štátu nešetril kritikou. Opäť vravel o návrate mafie a ťažké srdce mal aj na samotnú Čaputovú. 5. október 2023 Politika

Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič predpokladá, že sa zostaví vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Zopakoval, že jeho hnutie mieri do opozície, pretože nebude rokovať s „mafiou“. Skonštatoval to po štvrtkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Matovič ostáva predsedom OĽANO a priatelia, keďže mal viac krúžkov ako volebná líderka Erika Jurinová.

Kto by mohol byť premiérom?

Podľa Matoviča je vyskladanie novej vlády otázkou pár dní, maximálne dvoch týždňov. Nevedel predpokladať, kto by mohol byť premiérom. Myslí si, že poslancov zvolených za SNS si získa šéf Smeru-SD Robert Fico. Ak by KDH šlo do vlády so Smerom-SD, podľa Matoviča by to hnutie „definitívne zabilo“.

Kritizoval prezidentku

„Vôbec sa mi nechce bojovať so zlom, chcel som zabrániť tomu, aby sa zlo vrátilo späť,“ povedal Matovič novinárom o svojom návrate do opozície. To, že sa „mafia“ vrátila k moci, je podľa neho výsledkom lynču a manipulácie zo strany médií, nepodržania vlády od prezidentky aj vzťahov v koalícii. Prezidentke na stretnutí odkázal, že v najťažších chvíľach počas pandémie „nepodržala vláde chrbát“.

Už nechcel byť predsedom

Matovič si myslí, že poslanecký klub zložený z koalície OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia bude stabilnejší ako v minulom volebnom období.

„Tajne som dúfal, že ma Erika prekrúžkuje a nebudem musieť byť predsedom,“ povedal o Jurinovej s tým, že pokračuje v šéfovaní hnutia.

Prezidentka sa má v rámci série povolebných rokovaní najbližšie stretnúť v pondelok (9. 10.) s predsedom SNS Andrejom Dankom a lídrom SaS Richardom Sulíkom.

