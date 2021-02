Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič si podal Za ľudí a SaS kvôli Sputniku: To nám fakt nezáleží na 300-tisíc ľuďoch?! Nateraz neregistrovaná ruská vakcína Sputnik V je naberá až hysterické postoje premiéra a jeho koaličných partnerov. 21. február 2021 ELA Politika

Nedeľa patrila politickým diskusiám, v ktorých sa okrem iného riešila aj horúca téma: Či má Slovensko kupovať ruskú vakcínu Sputnik V, ktorá zatiaľ nie je registrovaná.

Vakcína bola najnovším rozkolom medzi Veronikou Remišovou a premiérom Igorom Matovičom. Nuž a po dnešku je „nepriateľom“ číslo dva aj SaS a aj Richard Sulík.

O rokovaniach Sulík nevedel

Ešte v piatok sa na tlačovej besede predseda vlády Igor Matovič pochválil, že posledné dva týždne nečinne nesedel, ale s Rusmi vybavoval dodávku vakcíny na Slovensko.

Richard Sulík sa v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 vyjadril, že nevedel o tom, že premiér rokoval s ruskou stranou o dodávkach vakcíny Sputnik V. Vyčíta mu, že o tom neinformoval partnerov vrátane ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS).

Koaličná strana SaS je teda proti očkovaniu vakcínou Sputnik V, kým nebude mať oficiálnu registráciu Európskou agentúrou pre lieky (EMA) alebo aspoň kladné hodnotenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a bude jej používanie dobrovoľné.

Gröhling stojí pri Remišovej

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý bol hosťom v diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že táto téma je podľa neho veľmi skorá, treba si počkať na registráciu.

„Mali by sme chrániť bezpečnosť nás všetkých, mala by prebehnúť registrácia Európskou liekovou agentúrou alebo následne cez Štátny ústav pre kontrolu liečiv,“ povedal Gröhling s tým, že v tejto otázke je viac priklonený názoru šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej. Zároveň pripomenul, že je aj záujem zo strany učiteľov, ktorí sa chcú očkovať Sputnikom V.

Nech rozhodne EMA

Štát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny sú účinné a bezpečné, a na to existujú príslušné procesy. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to deklarovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície SR Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s vetovaním nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

„Ak existuje schválený postup, že účinnosť a bezpečnosť liekov a vakcín bude kontrolovať a certifikovať EMA, nemôžeme to obchádzať len preto, že si niekto prečítal v časopise, že je to fajn vakcína,“ vyhlásila.

Dodala, že podmienka musí platiť pre akúkoľvek vakcínu z akejkoľvek krajiny pôvodu. V prípade, že by minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) využil svoju kompetenciu a podpísal by pre Sputnik výnimku, strana Za ľudí bude odporúčať, aby sa neočkovali neregistrovanou vakcínou.

Matovič kritizuje obe strany

Nedeľné diskusie a vyjadrenia koaličných partnerov nenechali premiéra bez odozvy. Na sociálnej sieti Matovič kritizuje obe strany za to, že sú proti nákupu vakcíny Sputnik V.

Premiér poukazuje aj na to, že "prečo nám doteraz nevadilo povolenie použitia neregistrovaných liekov, ale zrazu pri ruskej vakcíne nám to vadí?

„To nám vážne nezáleží na tom, aby sa 300-tisíc ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať len Sputnikom, mohlo zaočkovať? Prečo neumožníme ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či vakcíne, ktorú považujú za bezpečnú v Maďarsku, San Marine, Dubaji, Bahrajne atď … môžu dôverovať?“

Výrobca ruskej vakcíny „s nami tieto hry hrať určite nebude,“ uviedol Matovič s tým, že Rusi nám na sklade dva milióny vakcín nebudú držať.

Podľa Matoviča ten, kto presadzuje takýto vyčkávací postoj s rizikom straty dodávok dáva najavo, že Sputnik V na Slovensku nechce a naopak chce sa spoliehať na meškajúce dodávky vakcín, kontrahovaných cez spoločné EÚ obstarávanie.

„Dodajú ich tam, kde majú zdravý rozum a neuprednostnia v čase pandémie politikárčenie pred záchranou zdravia a životov,“ napísal premiér.

Expremiér Peter Pellegrini spochybňuje výroky o predrokovaných dodávkach ruskej vakcíny. „Máme informácie, že ruský výrobca nemá možnosť dodať dva milióny vakcín pre slovenský trh. Ak, tak by to mohlo byť možno na úrovni niekoľko desiatok tisíc dávok, ako v Maďarsku či Srbsku,“ povedal v nedeľu v relácii TV Markíza Na telo.