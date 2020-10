6. október 2020 Tunde Zo Slovenska Matovič zle spáva. Opäť pribudli STOVKY nových prípadov nákazy koronavírusom!

Na Slovensku boli za pondelok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 13 812 pozitívne testovaných ľudí.

Počas pondelka (5. 10.) bolo zistených 320 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje Slovensko už 13 812 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.

Premiér zle spáva

Premiér Igor Matovič nevylúčil prísnejšie opatrenia, ak sa bude situácia s novým koronavírusom na Slovensku zhoršovať. Ako uviedol v pondelkovej mimoriadnej relácii Druhá vlna na RTVS, chce, aby čísla infikovaných budúci týždeň začali klesať. Zdôraznil, že jeho záujmom je minimalizovať straty na zdraví a ľudských životoch.

„Túžim po tom, aby sme sa do budúceho týždňa prebúdzali s tým, že nám čísla budú klesať,“ zdôraznil. Vyzval ľudí, aby sa zomkli a spoločne bojovali proti koronavírusu. Výsledky opatrení prijaté počas minulého týždňa by sa mohli podľa jeho slov prejaviť do dvoch týždňov, čiže počas nasledujúceho týždňa. Priznal, že pre situáciu aj zle spáva.

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 3 750 ľudí.

Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch: Bratislava (27), Prešov (24), Banská Bystrica (22), Bardejov (22), Košice (20), Dolný Kubín (17), Trenčín (17), Stará Ľubovňa (16), Trnava (15), Nitra (12), Myjava (9), Brezno (7), Detva (7), Skalica (7), Gelnica (6), Svidník (6) a Trebišov (6). Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Námestovo, Sabinov a Zvolen, štyri prípady mali okresy Košice a okolie, Krupina, Piešťany, Stropkov a po tri prípady mali okresy Humenné, Levice, Michalovce, Spišská Nová Ves a Tvrdošín. Dva prípady boli v okresoch Bánovce nad Bebravou, Čadca, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Pezinok, Prievidza, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom a Žilina, jeden prípad zaznamenali okresy Dunajská Streda, Ilava, Levoča, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Senec, Senica, Snina a Šaľa.

Je medzi nimi 167 žien a 153 mužov, sú vo veku od 2 do 97 rokov.

Pribudlo ďalších 162 vyliečených pacientov, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 5 027 ľudí. „V nemocniciach je hospitalizovaných 311 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 264 z nich. Na JIS je 13 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 24 pacientov,“ informuje Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 8 730.

Celkový počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom je 55.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR