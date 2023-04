18 Galéria Zdroj: Milan Babej Miniatúrne krásy Slovenska: Milan vyrába FASCINUJÚCE modely! NÁDHERA, čo vytvára, FOTO Unikátna historická pamiatka v Prešove ho inšpirovala natoľko, že sa jej rozhodol vzdať podobu makety v zmenšenej veľkosti. Nie je to len obyčajná tvorba. 22. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne

22. apríl 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne Miniatúrne krásy Slovenska: Milan vyrába FASCINUJÚCE modely! NÁDHERA, čo vytvára, FOTO Unikátna historická pamiatka v Prešove ho inšpirovala natoľko, že sa jej rozhodol vzdať podobu makety v zmenšenej veľkosti. Nie je to len obyčajná tvorba.

18 Galéria Zdroj: Milan Babej

Milan Babej sa venuje modelovaniu reálnych miest v Prešove či iných lokalít na Slovensku. Vo svojom portfóliu má napríklad historický prešovský Solivar.

Unikátna historická pamiatka ho ako rodáka zo Solivaru inšpirovala natoľko, že sa jej rozhodol vzdať podobu makety v zmenšenej veľkosti. Nie je to však len obyčajná tvorba, ide o reálne zobrazenie staršej verzie miesta, ktoré majú radi mnohí Prešovčania i turisti.

Spolu 1,5 roka

„Vymodelovať to trvalo dve až tri hodiny denne, spolu 1,5 roka,“ hovorí pre Dnes24.sk Milan. Momentálne ho vystavuje v obchodnom centre Eperia. Podľa jeho slov má aj obavy z poškodenia, keďže model nie je zasklenený.

„Sú tam však domčeky, ploty alebo stromčeky, ktoré sa dajú opraviť. Bude to v OC dovtedy, kým si to neprevezme NKP Solivar. Záleží to aj na vedení OC,“ prezradil ďalej.

Suma, za ktorú by v prípade predaja mohla predstavovať táto tvorba sa pohybuje okolo 2 500 eur.

„No mám aj v ponuke menšie miniatúry 50 × 50 cm po 150 eur,“ hovorí Milan. Na tvorbu použil paletový materiál na budovy, stromy boli ručne robené, podklad si vyžadoval styrodur, epoxid s pieskom na cesty a potok, trávnik ako koberec som dokúpil. S modelom mu pomáhal aj syn.

Hrad aj zámky

Nie je to však jediný projekt, ktorý má na svojom konte. Vyrobenú má aj prešovskú kalváriu v rozmeroch 80 × 110 cm, a aj menšie miniatúry ako Carrafova väznica či Židovská synagóga.

„Potom aj zámok Svätý Anton pri Banskej Štiavnici, taktiež český hrad Bouzov a aj zámok Lemberk, na ktorom sa natáčal film Poslední aristokratka. V pláne mám vyrobiť staré historické mesto Prešov, kaštieľ Borša a vlastne hocičo, čo mi napadne,“ povedal na záver s týnm, že ako dôchodca má času dosť.

Ako jeho tvorba vyzerá nájdete v priloženej fotogalérii.

18 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk/Eperia Prešov

Zdroj: Dnes24.sk