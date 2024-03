20. marec 2024 Správy Politika MIMORIADNY príhovor: Prezidentka požiadala občanov, aby využili svoje volebné právo Pre spoločnosť bude najlepším výsledkom, ak sa budúci prezident bude môcť opierať o silný mandát z volieb.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v mimoriadnom príhovore v RTVS pred sobotným (23. 3.) prvým kolom prezidentských volieb. Občanov požiadala, aby využili svoje volebné právo.

„Žiaden kandidát na prezidenta nezvýši dôchodky, nezlacní potraviny, nepostaví nemocnicu, ani nezaručí svetový mier, pretože na to právomoci jednoducho nemá. Hoci práve to môžu byť oblasti, ktoré považujete pre svoj život za najdôležitejšie. Môže ale garantovať ústavnosť, dôstojnú reprezentáciu krajiny, záujem o najdôležitejšie témy spoločnosti a vyvíjať legitímny tlak na zmenu. A to vôbec nie je málo,“ vyhlásila Čaputová.

Nikto nevie, aký bude výsledok

Prezidentka pripomenula občanom, že ich vôľu vyjadrenú v sobotných voľbách budú musieť všetci politickí aktéri bezvýhradne akceptovať.

Za najlepší výsledok by považovala, ak by sa mohol nový prezident oprieť o silný mandát z volieb. „Skutočnosť, že nikto z nás nevie, aký prinesú prezidentské voľby výsledok, môžeme vnímať ako dar. Je to jasný dôkaz, že naša spoločnosť je stále slobodná. Sú krajiny, ktoré takúto slobodu nemajú,“ podotkla.

Ktokoľvek sa ujme najvyššej ústavnej funkcie, bude podľa Čaputovej silný mandát potrebovať aj na to, aby mohol naplniť náročné poslanie – vykonávať svoju službu v prospech všetkých ľudí, nie iba svojich voličov.

O päť rokov…

„Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že ak chce prezident poctivo napĺňať toto poslanie, vyžaduje si to veľa vnútornej sily a energie. Na druhej strane obrovskou výsadou prezidentskej funkcie je jej vnútorná sloboda. Prezident sa zodpovedá výhradne občanom, od ktorých jeho mandát pochádza,“ skonštatovala.

Želá si, aby aj o päť rokov malo Slovensko rešpektované postavenie vo svete, dobré vzťahy so susedmi, partnermi a spojencami, a aby sa posunulo ďalej, než je dnes.

„Neželám si nič iné, než aby ste vy, občania, považovali Slovensko za bezpečný a priateľský domov bez ohľadu na to, aké je vaše postavenie, vaša profesia, farba pleti, orientácia, národnosť či vierovyznanie,“ vyhlásila s tým, že v tomto je dôležitá aj úloha prezidenta a pri jeho voľbe je dôležitý každý hlas.

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR