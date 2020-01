31. január 2020 Regióny Ministerka navštívila školu poznačenú nehodou autobusu: Odovzdala vysvedčenia

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre si v piatok prevzali polročné vysvedčenia. Odovzdala im ich ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

„Dnes sme tu symbolicky odovzdali vysvedčenia všetkým našim vyše 693 000 žiakom na celom Slovensku, ktorí študujú na 3158 školách. Medzi nimi je aj vyše 60 000 prváčikov,“ povedala Lubyová.

Tragická nehoda

Nitriansku strednú školu si ministerka nevybrala náhodne, vrátila sa tam po vyše dvoch mesiacoch. Práve žiaci Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre cestovali v autobuse, ktorý 13. novembra havaroval na štátnej ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami pri Malante.

Jedna z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska si vyžiadala 12 obetí, z toho štyri maloleté deti. Zranených bolo ďalších 20 ľudí. V autobuse sa viezlo deväť žiakov školy, štyria z nich zahynuli.

„Aj vďaka vedeniu školy a psychológom sa život v škole vrátil do normálnych koľají, škola sa so situáciou veľmi dobre vyrovnala,“ povedala ministerka.

Náročné obdobie

Jej slová potvrdila aj riaditeľka školy Dana Kročková, podľa ktorej sa tragická udalosť neprejavila na výsledkoch žiakov.

„Po nehode sa približne dva týždne normálne nevyučovalo, bolo to mimoriadne náročné obdobie pre žiakov aj učiteľov. No ešte pred Vianocami sa do vyučovania zapojili aj žiaci, ktorí sedeli v tom autobuse. Napriek tomu, že sa život na škole vrátil do starých koľají, denne spomíname na žiakov, ktorí sa stali obeťami tragickej nehody,“ skonštatovala Kročková.

Ministerka sa stretla aj so žiakom Alexom, ktorý bol účastníkom nehody a pomáhal pri poskytovaní prvej pomoci.

Z autobusu vyniesol spolužiačku, pomáhal aj ďalšiemu spolužiakovi, ktorý bol v kóme.

„Prvýkrát som sa s ním stretla v nemocnici. Ešte v šoku hovoril, že chcel ísť do duálneho vzdelávania, no nedostal sa. Podarilo sa nám spolu s riaditeľkou školy nájsť firmu, ktorá Alexa od začiatku februára berie do duálu,“ povedala Lubyová, ktorá žiakovi odovzdala novú učebnú zmluvu. Zároveň potvrdila, že by mal byť navrhnutý na ocenenie Detský čin roka.

