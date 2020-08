Dnes o 14:48 Zo Slovenska Ministerstvo školstva navrhuje, aby sa začiatok semestra posunul na 28. septembra, VIDEO

Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Počas utorkovej tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

„Odporúčame vysokým školám, aby sa začiatok semestra začal 28. septembra, väčšina vysokých škôl to akceptuje. Niektoré školy musia ešte urobiť určité kroky,“ povedal minister školstva s tým, že verí, že väčšina vysokých škôl začne s vyučovaním až koncom septembra.

Ubytovanie sa študentom vysokých škôl poskytuje za štandardných podmienok s prihliadnutím na aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia.

Šéf rezortu školstva podotkol, že študenti prichádzajúci z rizikových krajín a rizikových regiónov sú povinne izolovaní, absolvujú PCR test a ubytujú sa až po preukázaní negatívneho testu, podľa možností sa im umožní izolácia vo vyčlenených priestoroch študentských domovov.

Kto musí mať rúška?

Počíta sa s tým, že koronavírus bude aj medzi vysokoškolákmi na internátoch. Ministerstvo odporúča, aby mali študenti v priestoroch školy aj internátoch rúška a pravidelne používali dezinfekčné prostriedky.

„Môžeme urobiť sankcie, ale nemôžeme skontrolovať celý národ. Je to o ľuďoch, ako k tomu pristúpia,“ povedala odborníčka ministerstva zdravotníctva Elena Prokopová.

Deti v materských školách a na 1. stupni nebudú musieť nosiť rúška povinne, ministerstvo ich však odporúča. Na 2. stupni a stredných školách bude povinnosť pre žiakov nosiť rúška platiť do 15. septembra.

Školám sa neodporúča školám, aby spájali deti z rôznych tried do školských klubov. Rezort však túto možnosť nezakazuje.

Ak dôjde v jednej z tried k pozitívnemu prípadu koronavírusu, budú sa aj deti v školských kluboch, s ktorými prišlo nakazené dieťa do kontaktu, posudzovať ako blízke kontakty.

Minister odporúča riaditeľom škôl, aby začiatok roka nebol pompézny, ale aby sa dodržiavali odstupy a aby mysleli na hygienické opatrenia.

Tri fázy pre školy

Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.

V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne. Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu.

Nový systém fungovania

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia, poznamenal minister školstva.

Z manuálu vyplýva, že pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie.

Gröhling potvrdil, že pri podozrení na nákazu novým koronavírusom u detí bude škola informovať rodičov a tí následne lekára. Rodičia ani škola nebudú kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová uviedla, že sa blíži jesenné obdobie, pre ktoré je typická chrípka či prechladnutie.

„Ak by mali školy volať na regionálny úrad verejného zdravotníctva vždy, keď niekto zakašle, volali by neustále,“ poznamenala.

Na školách v rizikových oblastiach budú platiť podľa Gröhlinga prísne opatrenia. Meranie teploty pri vstupe žiakov do školy nie je povinné, je to tak len v červenej fáze. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk.

Bez telocviční

Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. septembra nebudú používať. Rezort školstva zároveň neodporúča, aby sa spájali rôzne triedy v školských kluboch detí.

Škola na účely izolácie študenta, u ktorého sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas vyučovania, vyčlení priestor. Rezort školstva odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

