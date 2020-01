11. január 2020 Lucia Šútorová Krimi Mladý muž (30) ostal zakliesnený medzi dvoma autami: Má doživotné následky, FOTO

Pri nehode paradoxne utrpel najvážnejšie zranenia muž, ktorý prišiel len pomôcť. Ďalšie tri osoby utrpeli ľahké zranenia.

Policia bola privolaná k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok o 23.00 h pri obci Blatná na Ostrove. Informovala nás o tom krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

„Na ceste I/63 chcela odťahová služba, za použitia výstražných znamení, naložiť auto Kia Carnival, ktoré bolo odstavené na krajnici, mimo vozovky. Za týmto autom stál Ford Focus,“ opisuje udalosti policajná hovorkyňa.

Doživotné následky

Obrovské nešťastie mal pracovník odťahovej služby. „48-ročný vodič BMW X4 vyšiel mimo vozovku a narazil do Fordu. Náraz odhodil Ford do Kie, no v tom momente stál medzi Fordom a Kiou pracovník odťahovky,“ pokračuje Martina Kredatusová, hovorkyňa KR PZ v Trnave.

V dôsledku zakliesnenia medzi dve vozidlá utrpel podľa slov hovorkyne 30-ročný muž veľmi vážne zranenia s následkami na celý život.

Trestné stíhanie

Ďalšie tri osoby utrpeli podľa polície ľahké zranenia. „Vec prevzal na mieste vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví závažnejším spôsobom konania. Príčiny nehody polícia vyšetruje,“ dodáva policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby jazdili zodpovedne, na jazdu sa riadne sústredili a sledovali, čo sa deje na cestách. „Rýchlosť treba zvoliť takú, aby ste stačili včas reagovať na situáciu v premávke,“ pripomína polícia.

