29. apríl 2022 Tlačové správy Mladý slovenský podnikateľ oživil legendu: Ponožky ANTIPLESS sú späť! Pred rokmi boli dostupné aj na recept. Kožní lekári a diabetológovia ich predpisovali pri liečbe mnohých ochorení aj ako prevenciu ďalších nepríjemných problémov. Prečo zmizli z lekární a kde ich nájdeme dnes?

Ponožky ANTIPLESS boli obrovským hitom v rokoch 2007 – 2010, kedy ich kožní lekári a diabetológovia predpisovali na recept. Pomohli pri liečbe širokej škály kožných ochorení, ako napríklad pleseň nôh a nechtov, diabetologická noha, neuropatia, nadmerné potenie a zápach, popraskaná koža, kurie oká, zápaly, popáleniny, atď.

V súvislosti s tým sa vynára hneď niekoľko otázok. Prečo ponožky viac nie sú súčasťou lekárenského sortimentu? Kam zmizli? A ako sa k nim môžeme dostať dnes? O tom sa rozprávame s Ing. Zsoltom Baranyaim, mladým slovenským podnikateľom, ktorý výrobu týchto ponožiek oživil v roku 2019.

Prečo sa ponožky prestali predávať v lekárňach?

Okolo roku 2000 začal ponožky ANTIPLESS® vyrábať pán Juraj Uličný z Banskej Bystrice. On tieto ponožky „vynašiel“ a certifikoval. Prvý certifikát je z roku 2003. Nasledovalo testovanie a rôzne skúšky. Po ich úspešnom zvládnutí a po výborných skúsenostiach boli ponožky zaradené do zoznamu zdravotných pomôcok s označením protiplesňové ponožky. Bohužiaľ, tento úspešný projekt ukončila tragédia v rodine pána podnikateľa, a z toho dôvodu firma zanikla. Výroba ponožiek nepokračovala, a napriek obrovskému záujmu sa na ponožky na 10 rokov zabudlo.

Počas hľadania vhodného tovaru som náhodou narazil na starú webstránku jedného výrobcu ponožiek, kde som medzi produktami zazrel výraz „protiplesňové ponožky ANTIPLESS“. Ihneď som vedel, že toto je ten produkt, ktorý v mojej ponuke nesmie chýbať. Kontaktoval som vedúceho výrobne, od ktorého som sa, žiaľ, dozvedel, že tieto ponožky sa už nevyrábajú.

Po dlhom rozhovore sme sa napokon rozhodli výrobu obnoviť a ponožky ANTIPLESS® znovu zaviesť na trh.

Čakala nás dlhá cesta. Príprava, obnova obchodnej značky, registrácia a samotné spustenie výroby. Trvalo to niekoľko mesiacov, nakoniec to vyšlo. Koncom roka 2019 sme predaj ponožiek úspešne obnovili. Ponožky sú vyrábané podľa pôvodných certifikátov z pôvodných materiálov, ich kvalitu navyše potvrdil aj nový certifikát z roku 2020.

V čom spočíva tajomstvo týchto ponožiek?

Pri výrobe ponožiek používame špeciálne upravené polypropylénové vlákno kombinované s prvotriednou bavlnou. Ich jedinečné vlastnosti sú dosiahnuté práve vhodným pomerom týchto materiálov a premysleným spôsobom pletenia.

Polypropylénové vlákno je ošetrené certifikovanou antibakteriálnou úpravou SANITIZED® Ag na báze striebra. Táto úprava ponožiek je trvalá, neodstráni sa ani počas prania. Polypropylén je veľmi príjemný a vláčny materiál, ťažko rozoznať, že to v skutočnosti nie je bavlna. Je známy tiež svojou vodoodpudivosťou, okamžite odvádza pot preč z pokožky.

Úprava SANITIZED® Ag pôsobí proti rozmnožovaniu baktérií, redukuje nepríjemné pachy, zabezpečuje hygienickú sviežosť a udržiava hygienickú rovnováhu pokožky.

Striebro má dobrý vplyv na liečenie drobných škrabancov a rán, urýchľuje regeneráciu pokožky.

Pri nosení je pokožka v kontakte práve s touto polypropylénovou vrstvou, ktorá ihneď odvádza pot do vonkajšej vrstvy ponožiek. Z toho dôvodu nohy zostanú dlhšie suché a sú neustále chránené pred infekciami. Ďalšou výhodou je termoizolačná vlastnosť. V letných horúčavách ponúka chladivý a v zimnom mrazivom počasí zas hrejivý pocit.

Komu môžu ponožky pomôcť?

Hlavnými predpokladmi pre vznik ochorení súvisiacich s chodidlami sú mokré prostredie a slabé prekrvenie končatín. Vďaka vynikajúcim voduodpudivým a termoizolačným vlastnostiam použitého vlákna dokážu ponožky zmierniť alebo eliminovať oba tieto problémy. Výborné vlastnosti striebra zas pomáhajú pri regenerácii a hojení.

Z toho dôvodu sú ponožky vynikajúcim pomocníkom pri liečbe najrôznejších problémov.

Pozitívne ohlasy a skúsenosti našich klientov dokážu niekedy prekvapiť aj nás. Nájdete ich na stránke antipless.eu.

Chcem však upozorniť, že tieto ponožky neliečia, nie sú liekom ani zázračným „prostriedkom“. Vďaka moderným materiálom výrazne uľahčujú život a pomáhajú pri liečbe rôznych nepríjemností.

Môžete nám niekoľko z nich vymenovať?

Ponožky napríklad pomáhajú znížiť nadmerné potenie a s ním súvisiaci zápach. Sú účinné pri liečbe plesní nôh. Z ohlasov našich klientov vieme, že dokážu urýchliť hojenie popraskanej kože, otlakov, popálenín a zápalov. Výrazne znižujú nepríjemnosti spôsobené diabetickou nohou, vrátane neuropatie. Veľmi sa osvedčili u seniorov, ktorých trápili studené nohy.

Pre ľudí s opuchnutou nohou vyrábame špeciálny model ANTIPLESS MEDIC bez gumičiek.

Opuchnuté nohy netrpia, pretože ponožky neškrtia, nezarezávajú sa, naopak pomáhajú pri prekrvení končatín.

Aké modely ponožiek vyrábate a kde ich ľudia môžu kúpiť?

Ponožky aktuálne predávame na internete cez elektronický obchod. Pomaly rozbiehame aj sieť obchodných partnerov, s ktorými by sme chceli spolupracovať, no to je beh na dlhú trať. Naším dlhodobým cieľom je vrátiť ponožky naspäť do ponuky lekární a obchodov so zdravotníckymi pomôckami.

V súčasnosti môžu záujemcovia nájsť ponožky na internete na stránke www.antipless.eu

V ponuke máme aktuálne 5 modelov ponožiek v niekoľkých základných farbách:

ANTIPLESS SHORT

Krátke, členkové antibakteriálne ponožky pre jarnú a letnú sezónu. Majú klasický strih a sú vyrábané v štyroch univerzálnych farbách, ktoré pasujú ku každému oblečeniu.

ANTIPLESS CLASSIC

Tieto základné, hladké lýtkové ponožky sú vhodné do interiéru – do papúč alebo pracovných sandálov, ale tiež ako manažérske ponožky. Pre ich tenký materiál ich odporúčame hlavne dámam, ale tiež pánom ako oblekové ponožky.

ANTIPLESS REBRO

Univerzálne rebrované lýtkové ponožky v modernom dynamickom štýle. Sú vhodné na každú príležitosť. Odporúčame do športovej i pracovnej obuvi, ale vďaka univerzálnemu strihu a vzhľadu sú veľmi obľúbené aj na každodenné nosenie.

ANTIPLESS MEDIC

„Zdravotné“ lýtkové ponožky s jemným lemom sú navrhnuté pre problémové, opuchnuté nohy. Sú zvlášť obľúbené medi diabetikmi. Vyznačujú sa vysokou rozťažnosťou, vďaka čomu vaše nohy netrápi ich lem, nijako nebráni ani správnemu prekrveniu končatín. Ponožky sú počas nosenia veľmi príjemné, a to aj v prípade ekzémov.

ANTIPLESS TERMO

Hrubé termoponožky s hrejivou, antibakteriálne upravenou spodnou časťou. Odporúčame hlavne do pracovných, športových a trekingových topánok do chladného počasia. Obzvlášť vhodné na poľovačku, rybačku a aj do studených hál alebo pre pracovníkov SBS.

