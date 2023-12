11. december 2023 Rastislav Búgel Kultúra Mladý slovenský spevák (†36) PODĽAHOL ťažkej chorobe: Zo slov jeho manželky PUKÁ srdce Slovenská hudobná scéna prišla o ďalšie meno. Vo veku 36 rokov zomrel talentovaný spevák.

Vo veku 36 rokov podľahol ťažkej chorobe spevák kapely Búrka a vášnivý sokoliar Ivan Janák.

Srdcervúce vyznanie

Smutnú správu zverejnila jeho manželka Laura. „Milujem ťa a navždy budem, tak ako sme si to sľúbili v dobrom aj v zlom, muž môj. Chýbaš tak veľmi to bolí. Ďakujem za všetko, čo si pre nás robil, ako si sa o mňa staral, miloval, zbožňoval, vytvoril nám domov, podporoval ma vo všetkom, bál sa o mňa aj keď tebe bolo najhoršie. Ďakujem za tie najkrajšie spomienky, zážitky, spoločné roky života. Priala by som si, aby si tu bol so mnou navždy, tak veľmi… Všetko, čo som ti sľúbila, splním. Všetky tvoje posledné priania,“ napísala zdrvená Laura na sociálnej sieti.

„Nikto si nezaslúži to, čo si si musel prežívať a ako statočne si tie dlhé mesiace bojoval. Nikto iný by to tak nezvládol. Bol si ten najsilnejší chlap na svete a vždy budeš moja súčasť. Všetci ťa ľúbime a nezabudneme nikdy na teba… Na tvoju úžasnú osobnosť, tvoj úsmev, energiu, rady a ochotu všetkým vždy nezištne stále pomáhať. Všetci si ťa vážili ako človeka s veľkým srdiečkom, tak ako aj ja. Ivko môj, verím, že si už vo svojom sokoliarskom nebi,“ dodala smútiaca manželka.

Nikdy na neho nezabudnú

Smutný odkaz zanechali aj členovia skupiny Demonic-eyed. „Odpočívaj v pokoji Ivko Janák. Tvoj predčasný odchod je veľkou stratou pre zvolenskú undergroundovú punkrockovú scénu. Nezabudneme na tvoje riffy a texty…,“ napísali na Facebooku.

Slovenský klub sokoliarov dokonca vyhlásil zbierku, ktorá má pomôcť Ivanovej manželke a synovi Adamkovi.

Rodina a priatelia sa s Ivanom naposledy rozlúčia v utorok (12. decembra) vo Zvolene.

Zdroj: Facebook.com/Ivan Janak

Zdroj: Dnes24.sk