22. február 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Mohlo ho aj PORAZIŤ: Tešil sa, že vyhral stovky MILIÓNOV! Podľa lotérie sa stala CHYBA Neuveriteľnú radosť vystriedalo ešte väčšie sklamanie. Muž si myslel, že vyhral rozprávkový jackpot. Stávková spoločnosť mu však povedala, že nastala chyba a žreb môže vyhodiť.

John Cheeks nedávno opäť stavil na svoje obľúbené čísla. Stávku podal, no keďže sa do lotérie zapájal pravidelne, večerné žrebovanie nesledoval. Ako informoval server novinky.cz s odvolaním sa na The New York Post, svoju šesťdolárovú stávku si na druhý deň porovnal s údajmi zverejnenými na internete.

Radosť vystriedalo zdesenie

V momente skoro stratil dych. Zistil, že vyhral jackpot vo výške 340 miliónov dolárov (vyše 313 miliónov eur). Okamžite zavolal kamarátovi, ktorý mu poradil, aby si internetovú stránku odfotil.

„To som aj spravil a išiel som spať s pocitom, že som sa stal prvým milionárom v tomto roku,“ povedal John.

Keď si o tri dni neskôr svoj žreb znova porovnal s internetovou stránkou spoločnosti, nemohol uveriť tomu, čo vidí.

Čísla, ktoré mal na svojom žrebe z webu zmizli a objavili sa tam úplne iné!

Žreb mohol hodiť do koša

Okamžite vyrazil do najbližšej stávkovej kancelárie. „Tento tiket je vám na nič. Môžete ho rovno hodiť do koša. Tam jeden stojí,“ povedal mu pracovník pobočky.

Lotériová spoločnosť sa neskôr za chybu ospravedlnila. Nesprávne „výherné“ čísla sa na jej webe nachádzali dlhých šesť hodín. Vo vyjadrení uviedla, že za omyl môže nejaká reklamná agentúra.

Žaluje spoločnosť

Sklamaný hráč sa ale nevzdáva. Svoj žreb uložil do bezpečnostnej schránky v banke a spoločnosť zažaloval. Spolu s právnikom dúfa, že sa mu podarí získať aspoň nejakú kompenzáciu.

Právnik totiž prezradil, že všetci stávkujúci, ktorí si stihli vybrať výhru ešte pred tým, ako spoločnosť napravila chybu, si peniaze môžu nechať. Išlo však o výhry v hodnotách od štyroch do dvesto dolárov.

