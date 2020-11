23. november 2020 Politika Most-Híd kritizuje Matoviča a chváli Sulíkov plán: Nech ho premiér počúva!

Most-Híd podporuje pravidelné a dobrovoľné plošné testovanie v najviac zasiahnutých regiónoch.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal konečne počúvať svojho koaličného partnera, ktorý verejnosti predstavil prvý ucelený a premyslený plán na zvládnutie pandémie. Mimoparlamentná strana Most-Híd to uviedla v reakcii na protipandemický plán vládnej strany SaS. Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Magdeme.

Lepší plán?

„Pandemický plán z dielne SaS je založený na dátach, ktorými Slovensko v tejto chvíli disponuje. Jeho najväčšou výhodou je, že má jasné pravidlá a uprednostňuje regionálny prístup pri všetkých opatreniach vrátane plošného pretestovania,“ hodnotí strana. Most-Híd podporuje pravidelné a dobrovoľné plošné testovanie v najviac zasiahnutých regiónoch. „Tento prístup by umožnil aj návrat žiakov do škôl, výrazne by pomohol podnikateľom a kultúre,“ dodali.

Predseda strany László Sólymos upozornil, že krízový štáb v pondelok môže prerokovať dva semafory – jeden z SaS a druhý od ministra zdravotníctva. Dva balíky opatrení sú podľa neho sami o sebe dobrou správou, obáva sa však márnomyseľnosti premiéra. „Jeho ostatné vyjadrenia totiž nasvedčujú tomu, že ponižovanie svojho koaličného partnera stále považuje za dôležitejšie ako bezpečný návrat žiakov do škôl, odškodnenie samospráv, malých a stredných podnikateľov,“ skonštatoval.

Protipandemický plán Semafor zdravia od SaS predstavili v pondelok. Zohľadňuje situáciu v regiónoch. Hovorí o opatreniach, pravidlách a odporúčaniach pre celé Slovensko, pre konkrétne obvody, spomína plán testovania, rieši cezhraničný režim aj odškodnenie zatvorených či obmedzených prevádzok.

Zdroj: TASR