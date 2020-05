20. máj 2020 Zo Slovenska Môžeme vybavovať! Klientske centrá a úrady fungujú v plnej prevádzke

Naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch a pri vstupe do budovy si každý musí ošetriť ruky dezinfekčným prostriedkom.

Zdroj: Mesto Šaľa

Klientske centrá a kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR budú od stredy (20. 5.) pracovať v plnej prevádzke. Informovala o tom Silvia Keratová z tlačového odboru MV SR.

Môžeme vybavovať!

Verejnosť si môže vybaviť potrebné úkony vo všetkých klientskych centrách v štandardných úradných hodinách, teda v pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 15:00 hod., v stredu od 8:00 do 17:00 hod. a v piatok od 8:00 do 14:00 hod. „Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva,“ pripomína ministerstvo.

Na vybavenie evidenčných úkonov na úseku dopravných evidencií už vybavia aj klientov, ktorí neboli vopred objednaní online. „Všetky vydané elektronické osvedčenia o evidencii časť I budú doručované na adresy určené občanmi, nebude možné si ich vyzdvihnúť na oddeleniach dokladov,“ objasnil ďalej rezort.

Bez obmedzení si možno vybaviť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas či úkony na úseku zbraní a streliva.

Bádateľne štátnych archívov pre verejnosť opäť otvoria od pondelka (25. 5.), pričom od stredy archívy prijímajú žiadosti o predloženie archívnych dokumentov na štúdium. „I napriek uvoľňovaniu opatrení pripomíname možnosť využívania elektronického vybavovania z pohodlia domova prostredníctvom www.slovensko.sk,“ podotklo MV SR s tým, že využitím tejto formy sa správne poplatky znižujú o polovicu.

Elektronické služby

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátov alebo oddelení dokladov prostredníctvom elektronických služieb. Rovnako je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým či­pom.

„Ďalšia fáza uvoľňovania opatrení prichádza ako odmena za ohľaduplné a disciplinované správanie sa nás všetkých. Tento náš zodpovedný prístup robí zo Slovenska lídrov v boji s koronavírusom,“ zhodnotil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Zdroj: TASR