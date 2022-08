Zdroj: www.pexels.com Muž VLIEZOL do ohrady k levom: Proti šelmám nemal šancu, DOTRHALI ho! Scény ako z hororového filmu. Tie sa odohrali v jednej zo ZOO, kde sa z nepochopiteľných príčin odohrala tragédia. 29. august 2022 han Magazín

29. august 2022 han Magazín Muž VLIEZOL do ohrady k levom: Proti šelmám nemal šancu, DOTRHALI ho! Scény ako z hororového filmu. Tie sa odohrali v jednej zo ZOO, kde sa z nepochopiteľných príčin odohrala tragédia.

O incidente informuje portál spravodajský portál BBC News. Ten sa stal v hlavnom meste Ghany v Akkre.

Čo sa stalo?

„Úrady začali vyšetrovanie po tom, čo lev potrhal muža na smrť po tom, čo vyliezol do výbehu zoologickej záhrady v hlavnom meste Akkra,“ uvádza spomínaný web. Malo sa jednať o muža v strednom veku, ktorý po nedeľňajšom útoku na následky zranení zomrel.

Nie je vylúčené, že mal v pláne kradnúť! „Úrady pre ochranu prírody sa domnievajú, že chcel odcudziť dve vzácne mláďatá bieleho leva, ktoré sa stali veľkým lákadlom od ich narodenia v novembri minulého roka,“ píše BBC News.

Telo obete bolo vyzdvihnuté zo zoo a prevezené do miestnej márnice. Zoologická záhrada v Akkre bola dočasne zatvorená pre verejnosť po incidente, ktorý mnohých v Ghane šokoval.

Boli vo výbehu

Lev, levica a ich dve biele mláďatá boli v čase, keď k incidentu došlo, vo výbehu. „Keď sa levy starajú o mláďatá a niekto k nim príde príliš blízko, môžu mať pocit, že sa im snažíte odobrať mláďatá,“ povedal novinárom námestník ministra pre pôdu a prírodné zdroje Benito Owusu. Zároveň dodal, aby verejnosť od podobných prípadov radšej upustila

Podľa miestnych muž preliezol najprv 10-metrový plot a potom aj 20-metrový a vstúpil do výbehu levov. No a to sa mu stalo osudným

