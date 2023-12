Muža neodradilo ani to, že NIKDY nespravil skúšky: 60 rokov jazdil bez VODIČÁKU

26. decembra policajná hliadka zastavila na diaľnici M55 pri severoanglickom meste Preston strieborný Citroën.

Muž, ktorého sa rozhodli skontrolovať, totiž nemal vodičský preukaz.

Polícia zistila, že vodič-nevodič išiel ešte v 60. rokoch minulého storočia na skúšky, ktoré však nezvládol. Informoval o tom portál BBC.

Policajtom sa preto preukázal iba 60 rokov starým dočasným oprávnením, ktoré britské autoškoly vydávajú študentom. Platnosť dočasného oprávnenia však vypršala už pred desiatkami rokov.

Študent autoškoly, ktorý dostane dočasné oprávnenie, musí mať jasne označené auto a navyše musí jazdiť v prítomnosti kvalifikovaného spolujazdca.

Aj keď muž pozornosti polície unikal 60 rokov, napokon prišlo aj na neho.

„Vodič tohto vozidla jazdil na dočasnú licenciu, ktorej platnosť už dávno vypršala. Bol obvinený a vozidlo mu bolo zaistené,“ informovala polícia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

The driver of this vehicle was driving on an expired provisional licence....having failed his test in the 1960's!



He has now been reported and had his vehicle seized! #T1RPU pic.twitter.com/12mTF0Uzae