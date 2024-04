Mužovi prišlo vo vlaku ZLE, po príchode záchranárov podpísal reverz: TRAGICKÝ zvrat!

K mimoriadne smutnej udalosti došlo v pondelok v rýchliku smerujúceho z Humenného až do Prahy. Ako informoval portál Pluska.sk, všetko sa to začalo, keď sedemdesiatnikovi na stanici Kysak (okr. Košice-okolie) prišlo zle.

„Vlakvedúci privolal o 22:23 hod. na žiadosť sprievodcu lôžkového vozňa rýchlu zdravotnú pomoc do železničnej stanice Kysak,“ uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Lucia Lizáková s tým, že aj keď zdravotníci chceli muža previezť do nemocnice, on podpísal reverz a z vlaku nevystúpil.