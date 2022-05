6 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Mužla Na Horehroní pribudli nové ATRAKCIE: Lákadlami budú ferrata aj cyklorikše, FOTO Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko a Región Horehronie otvorili na hrade v Slovenskej Ľupči tohtoročnú letnú turistickú sezónu. 7. máj 2022 Jakub Forgács Regióny

Súčasťou letnej turistickej sezóny budú i viaceré novinky, ako napríklad ferrata na Driekyňskej skale či jazda cyklorikšou v Hronci. „Na tento rok sme chceli doplniť ponuku pre návštevníkov Slovenskej Ľupče a širšieho regiónu. Veľmi populárny je hrad Ľupča, ale je tu aj mnoho ďalších aktivít, ktoré môžu ľudia vyskúšať,“ uviedol riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.

Nová ferrata

Pohyb po obci a okolí návštevníkom uľahčia nové elektrické kolobežky, ktoré si budú turisti môcť požičať v priestoroch informačného centra.

Novinkou v Slovenskej Ľupči je ferrata Driekyňa, ktorá pribudla v lokalite známej ako Driekyňská skala. „V súčasnosti je dokončená prvá etapa, sú tam trasy obťažnosti C a D. Pripravené máme aj rozšírenie do ďalších etáp, uvidíme, ako rýchlo sa nám to bude dariť,“ priblížil Pěč s tým, že potrebnú ferratovú výstroj si budú môcť návštevníci zapožičať v informačnom centre.

