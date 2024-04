8. apríl 2024 Jakub Forgács Regióny Na mužov vybehla MEDVEDICA, jeden skončil POSTRELENÝ: Polícia opísala MRAZIVÉ momenty Muži podľa slov polície zahliadli v lesnom poraste medvedicu a dva menšie medvede, pričom sa medvedica mala smerom k mužom náhle rozbehnúť.

Banskobystrickí krajskí policajti zverejnili nové informácie o medvedici, ktorá sa v nedeľu rozbehla na zamestnancov Štátnej ochrany prírody a došlo k postreleniu jedného z nich. „Udalosť sa stala v nedeľu (7.4.), v dopoludňajších hodinách na Poľane v časti Kyslinky, kde dvaja zamestnanci Štátnej ochrany prírody vykonávali pracovnú činnosť,“ uviedli muži zákona na sociálnej sieti.

Nešťastná streľba

„Muži zahliadli v lesnom poraste medvedicu a dva menšie medvede, pričom sa medvedica mala smerom k mužom náhle rozbehnúť. Keď sa zviera priblížilo na približne sedem metrov, jeden zo zamestnancov na medvedicu vystrelil,“ pokračovali policajti so slovami, že za presne doposiaľ neobjasnených okolností došlo k strelnému poraneniu jeho kolegu.

Zranený muž bol so zraneniam prevezený do banskobystrickej nemocnice.

„Podľa dostupných informácií ide o poranenie nohy v oblasti lýtka. Prípad zadokumentovali kolegovia z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Zvolene, pričom bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Muž strieľal so zbraňou, ktorú mal v legálnej držbe. Zbraň aj náboje k zbrani boli od držiteľa vydané do trestného konania,“ dodali muži zákona so slovami, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

