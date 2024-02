18. február 2024 Politika Na nového šéfa SIS si možno počkáme: Čaputová zvažuje, že menovanie nechá svojmu nástupcovi Nevymenovanie navrhnutého kandidáta Pavla Gašpara na šéfa SIS niekoľko mesiacov by prezidentka SR Zuzana Čaputová nepovažovala za obštrukciu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje možnosť, že menovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) nechá na svojho nástupcu. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Vymenuje Gašpara?

„Nebola by som prvá hlava štátu, ktorá by sa rozhodla dokonca v dlhšom časovom spektre, že už nebude uplatňovať menovacie právomoci vzhľadom na to, že jej končí mandát,“ poznamenala Čaputová.

Nevymenovanie navrhnutého kandidáta Pavla Gašpara na šéfa SIS niekoľko mesiacov by nepovažovala za obštrukciu. Poukázala na to, že prezident má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, a tým SIS nie je.

V prezidentských voľbách sa neplánuje postaviť na stranu žiadneho kandidáta. „Vyzývam ľudí na účasť, lebo to je dôležité, ale nebudem robiť nikomu kampaň,“ vyhlásila. Do straníckej politiky sa nechystá.

Útok na dekomkraciu?

Zuzana Čaputová zároveň odmieta, že by s Ústavným súdom (ÚS) SR komunikovala o svojom podaní pre novelu Trestného zákona. Podľa svojich slov nemá žiadnu istotu, ako súd rozhodne. Zároveň namieta spochybňovanie ústavných sudcov, hovorí o útoku na demokraciu.

Hlava štátu si myslí, že pozastavenie účinnosti by v prípade novely Trestného zákona bolo namieste.*** „Nemám v tom síce žiadnu istotu, ale mám v tom aspoň predpoklad a logiku. To, čo sa tu udialo z hľadiska procesu aj obsahu tej novely, je absolútne výnimočné,“*** argumentovala. Poukázala na mimoriadny zásah do práv poškodených. Na základe doterajšej praxe nepovažuje za vylúčené, že by mohol súd zaujať stanovisko v horizonte týždňov.

O tom, že vetovanie novely nemá zmysel, prezidentku podľa jej slov presvedčil list premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ako zdôvodnila, v ňom vylúčil, že by sa parlament zaoberal inými ako navrhnutými námietkami týkajúcimi sa premlčania násilných trestných činov. Podpis zákona označila za nevyhnutný procesný krok, aby sa k slovu dostal Ústavný súd. „Nebolo vôbec jednoduché podpísať zákon, s ktorým nesúhlasím,“ poznamenala.

Námietky prezidentky

K šesťdňovému čakaniu na doručenie zákona do Prezidentského paláca podotkla, že takto dlho to nikdy netrvalo. Predpokladá, že nič nebráni tomu, aby bol zákon zverejnený v pondelok (19. 2.) v zbierke zákonov. Nevylučuje však aj snahu o obštrukcie. V prípade rozhodnutia ÚS o pozastavení účinnosti zákony by podľa nej mohol súd sám stanoviť termín vykonateľnosti.

K možnému premlčaniu známych káuz po nadobudnutí účinnosti novely Čaputová podotkla, že*** „keby to chceli robiť pre niekoho, nevyzeralo by to inak“***. Namieta však najmä obrovský dosah na bežných ľudí. Debatu o nižších sadzbách považuje za legitímnu. Namieta však absenciu odbornej debaty, ale aj kombináciu so zvyšovaním výšky škody a skracovaním premlčacích dôb.

Na základe medializovaných informácií vidí hlava štátu jasný signál od orgánov Európskej únie, že namietajú rozsah novely a proces, v ktorom bola schválená.

archívne foto

Zdroj: TASR