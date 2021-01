17. január 2021 Správy Politika Na obzore je referendum za predčasné voľby. HLAS má jasný plán

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana chce spojiť celoplošné testovanie s referendom za predčasné voľby.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Peter Pellegrini hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo nechať ľudí stojacich v radoch na test vyjadriť sa. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo s tým, že vláda zlyháva.

Dôvera v štát

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reagovala, že ak to ako expremiér urobí, bude to hrubé podkopávanie dôvery v štát, čo v tejto situácii nikomu nepomôže. Hovorí o zneužívaní situácie. Poukázala na vážnosť situácie s pandémiou aj na to, že sa vláda snaží prijať rozumné riešenie.

Pellegrini ozrejmil, že k zberu podpisov počas testovania nepristúpia, ak vláda prijme rozumný kompromis, napríklad testovanie najpostihnutejších regiónov a podobne. V takomto prípade to podľa vlastných slov nedovolí zneužívať na politický boj. Hovorí o „chúťkach premiéra“ a pochybuje, či ešte Igor Matovič (OĽANO) zvláda riadenie krajiny.

Zdroj: TASR