Dnes o 13:01 Zo zahraničia Na pristávacej dráhe v Tokiu HORÍ dopravné lietadlo: Na palube bolo takmer 370 ľudí! Na dráhe tokijského letiska Haneda horí lietadlo. Malo sa zraziť s ďalším strojom.

Na vzletovej a pristávacej dráhe Medzinárodného letiska v Tokiu, známeho aj ako Haneda, horí lietadlo.

Vyšľahli plamene

Podľa prvotných informácií sa tam zrazilo dopravné lietadlo Japan Airlines s lietadlom pobrežnej stráže, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Podľa záberov miestnej televízie z boku lietadla Japan Airlines počas pohybu po dráhe vyšľahli plamene.

Podarilo sa ich evakuovať

Agentúra AP uvádza, že v prípade dopravného lietadla ide o let JAL 516 z mesta Čitose na ostrove Hokkaido do Tokia. Z informácií špecializovaného portálu FlightAware.com vyplýva, že na tento let bolo nasadené veľké lietadlo Airbus A350–900.

Televízia NHK odvysielala zábery pasažierov opúšťajúcich lietadlo cez únikový sklzný žľab.

Podľa najnovších správ z lietadla evakuovali všetkých 367 cestujúcich. Bezprostredne nebolo podľa DPA jasné, či sa pri incidente niekto zranil.

Piati členovia posádky lietadla japonskej pobrežnej stráže, ktoré sa na Medzinárodnom letisku v Tokiu v utorok zrazilo s veľkým dopravným lietadlom spoločnosti Japan Airlines, sú mŕtvi. Nehodu prežil z malého lietadla iba pilot, má však ťažké zranenia, informuje TASR na základe správy japonskej televízie NHK.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Twitter.com/Insider Paper

Zdroj: TASR