17. júl 2023 Zo Slovenska Na R1 sa začali rekonštrukčné práce: Trvať budú pár MESIACOV Rekonštrukčné práce budú rozdelené do štyroch fáz. Prvá sa začala 17. júla.

Na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina sa v týchto dňoch začínajú rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré tu budú prebiehať až do septembra. Informoval o tom spoločnosť Via Pribina.

Práce zahŕňajú odfrézovanie pôvodnej opotrebovanej vrstvy asfaltu a aplikáciu nového povrchu, ktorý zvýši kvalitu vozovky a výrazne predĺži jej životnosť.

Obnova vozovky aj čiar

V rekonštruovaných úsekoch bude tiež obnovených celkovo 87 kilometrov čiar vodorovného dopravného značenia. „Pracovníci sa zamerajú na obnovu celkovo 124-tisíc metrov štvorcových vozovky. Počas realizácie prác bude prebiehať uzatváranie najprv rýchleho jazdného pruhu a po jeho obnove sa pristúpi k obnove pomalého jazdného pruhu,“ uviedla spoločnosť.

Prvá fáza rekonštrukcie sa týka úseku R1 v smere na Trnavu od kilometra 41 po kilometer 38,168.

Ďalšie fázy

Druhá a tretia fáza prác bude prebiehať na úsekoch od 38,118 do 41,950 kilometra a od 79,050 do 84,053 kilometra v smere na Banskú Bystricu. Štvrtá fáza bude v smere na Trnavu od kilometra 81 po kilometer 78.

„Koncesionár Via Pribina urobí všetko pre to, aby minimalizoval vplyv prác na premávku. Našou prioritou je bezpečnosť vodičov a pracovníkov na ceste,“ doplnil zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Quentin Duchâteau.

