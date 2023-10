Zdroj: TASR/AP Na Slovensko prichádzajú chladné noci a prízemný MRÁZ: V Tatrách dokonca môže NASNEŽIŤ Vyzerá to tak, že teploty sa už nad hranicu 25 stupňov nevyšplhajú. Pripraviť sa musíme aj na poriadne mrazivé noci. 5. október 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/AP

Uplynulé dni sa niesli v znamení slnečného a teplého počasia. To sa však zmenilo počas stredy (4. októbra), kedy sa na našom území citeľne ochladilo. S letnými teplotami sa tak musíme rozlúčiť. Nad hranicu +25 °C už nevystúpia.

„Aj napriek tomu, že dochádza k postupnému ochladeniu, teploty sú na október stále pomerne vysoké. Do našej oblasti bude totiž od západu zasahovať tlaková výš a teploty počas ďalších dní pôjdu nad +20 °C,“ píše portál iMeteo.sk.

Nočné mrazy

Kým štvrtok (5. októbra) priniesol počasie bez zrážok a vetra s teplotami do +22 °C, už počas noci sa má prudko ochladiť, pričom v dolinách môžu teploty klesnúť až na nulu.

Objaviť sa tak môže už aj prízemný mráz.

„Podobný charakter počasia nás čaká aj v piatok, kedy taktiež teploty cez deň vystúpia na +22 °C, avšak počas noci sa taktiež ochladí a môže sa rovnako objaviť prízemný mráz,“ dodáva portál.

Aký bude víkend?

Blížiaci sa víkend začne pomerne teplým počasím. V sobotu by malo byť do +24 °C, no nedeľa prinesie viac zamračené počasie a objaviť sa môžu aj zrážky, a to najmä na severe.

„Vo Vysokých a Nízkych Tatrách sa dokonca môže objaviť aj prvé sneženie, keďže teploty vo vysokých polohách môžu klesnúť pod bodom mrazu a kvapalné zrážky sa tak budú meniť na snehové. Nepôjde však o výrazné sneženie, skôr len o jemný poprašok,“ píše iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

