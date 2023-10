Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Budeme PLATIŤ za Facebook a Instagram? Vieme, KOĽKO eur by to malo stáť Facebook a Instagram za peniaze? Už onedlho to možno bude realitou. Zverejnili, v akom prípade a koľko by sme mali platiť. 5. október 2023 Technológie

5. október 2023 Technológie Budeme PLATIŤ za Facebook a Instagram? Vieme, KOĽKO eur by to malo stáť Facebook a Instagram za peniaze? Už onedlho to možno bude realitou. Zverejnili, v akom prípade a koľko by sme mali platiť.

O tom, že spoločnosť Meta plánuje priniesť spoplatnené verzie sociálnych sietí Facebook a Instagram, sa vie už dlhšie. The New York Times o tom informoval už začiatkom septembra.

Meta mala dokonca svoje plány predstaviť európskym regulačným úradom. Informuje o tom server novinky.cz s odvolaním sa na portál WSJ.

Koľko to bude stáť?

Používatelia by mali platiť za verzie aplikácií, ktoré budú bez reklám. „Predplatné bez reklamy by malo vyjsť na desať eur na desktopových počítačoch. Za ďalší prepojený účet by si používateľ priplatil šesť eur mesačne,“ píšu novinky.cz.

Na mobiloch si priplatíme

Podľa serveru by bolo predplatné drahšie na mobilných zariadeniach. Spoločnosť by totiž zohľadnila poplatky, ktoré si strhávajú obchody s aplikáciami od Google a Apple.

Predplatné na mobiloch by malo stáť 13 eur mesačne.

Portál pripomína, že aktuálne nie je jasné, či bude k dispozícii aj verzia predplatného, ktorá by kombinovala počítače a mobilné zariadenia. Známe nie je ani to, či uvedené ceny budú platiť len pre prístup na jednu sociálnu sieť, alebo používatelia po zaplatení získajú prístup aj na tú druhú.

Dôvodom je EÚ

„Aj keď to na prvý pohľad nemusí byť jasné, hlavným zámerom spoločnosti Meta nie je vymámiť od používateľov peniaze naviac, ale vyhovieť regulačnej politike EÚ. Regulátori sa totiž v poslednej dobe stále viac zameriavajú na veľké internetové platformy a na to, ako zbierajú osobné dáta používateľov k lepšiemu cieleniu reklamných príspevkov,“ dodáva český server.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

