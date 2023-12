23. december 2023 ELA Rôzne Na Slovensko sa RÚTI sneženie. Napadne ťažký, mokrý sneh, ktorý narobí mnoho problémov Na Slovensko sa od severozápadu rúti ďalšia vlna sneženia, ktorá prinesie na naše územie veľmi ťažký, mokrý sneh, ktorý začne v priebehu dnešného popoludnia spôsobovať mnoho problémov a to predovšetkým na strednom Slovensku.

Slovensko sa pár hodín pred Vianocami musí pripraviť na ďalšie komplikácie. V priebehu dnešného dňa sa začne komplikovať nielen situácia v doprave, ale predovšetkým situácia v energetike, ktorá je už teraz na strednom Slovensku pomerne náročná, informuje iMeteo.sk.

Nový sneh

Od severozápadu začína na našom území snežiť a sneženie zasiahne mnohé regióny západného a stredného Slovenska. Nový sneh napadne aj na západnom Slovensku, no na niekoľko desiatok centimetrov sa musia pripraviť predovšetkým obyvatelia stredného Slovenska.

Západ čaká množstvo zrážok

Zrážky budú natoľko intenzívne, že sa to prejaví na stúpajúcich vodných tokoch prakticky na celom západnom Slovensku. Pomerne výrazne stúpnu aj rieky Morava a Dunaj, ktoré začínajú stúpať k úrovni povodňových stupňov.

„Numerické modely očakávajú, že v nadchádzajúcich 24 hodinách spadne na našom území priemerne od 25 do 40 mm zrážok, no v povodí Dunaja a Moravy to bude aj viac ako 50 mm,“ dodáva iMeteo.

Intenzívne bude snežiť aj na strednom Slovensku, kde by malo napadnúť najviac snehu. V Trenčianskom, v Žilinskom a na severozápade Banskobystrického kraja by mohlo napadnúť nasledujúcich 24 hodín až okolo 30 cm ťažkého, mokrého snehu.

