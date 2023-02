Zdroj: TASR/Dano Veselský Na Slovensku má padať saharský prach: Tentoraz to však bude INÉ! Zbystriť by mali najmä ľudia s chronickými dýchacími problémami. Saharský prach sa u nás zdrží niekoľko dní. 21. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

21. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Na Slovensku má padať saharský prach: Tentoraz to však bude INÉ! Zbystriť by mali najmä ľudia s chronickými dýchacími problémami. Saharský prach sa u nás zdrží niekoľko dní.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Slováci si už pomaly zvykli, že niekoľkokrát do roka ich autá a parapety pokryje žltkastý poprašok. Takzvaný saharský prach dorazí do našich končín aj tento týždeň, avizuje portál iMeteo.

Prach začne padať v utorok počas dňa a zotrvá až do piatku. „Zaťaženie atmosféry saharským prachom bude najväčšie v piatok, kedy sa bude nad územím Slovenska nachádzať okolo 590 miligramov prachu na meter štvorcový,“ konkretizuje iMeteo.

Dobrou správou je, že objekty by nemali zostať až také špinavé ako v minulosti. Keďže sa nebudú vyskytovať výraznejšie zrážky, saharský prach sa bude udržiavať v atmosfére a nespadne ho tak veľa.

Príchod úkazu spoznáme už pri pohľade na oblohu. Tá bude sfarbená žltkasto až hnedasto, a to najmä ráno. Zdraví ľudia saharský prach v ovzduší nemusia ani postrehnúť, no tí, ktorí trpia chronickými dýchacími ťažkosťami, by sa mali pohybu v exteriéri vyhnúť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk