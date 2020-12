14. december 2020 Milan Hanzel Správy Politika Naď to už nevydržal a podal sedem trestných oznámení: Vyhrážali sa jeho rodine!

Povedal si dosť a urobil to! Reč je o ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, ktorý už nechcel strpieť ďalšie vyhrážky nielen na jeho adresu, ale hlavne voči jeho najbližším.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Minister sa odhodlal ku kroku, ktorý zrejme ani nepredpokladal, že bude musieť počas svojho „šéfovania“ rezortu obrany urobiť.

Trestné oznámenia

Dovedna poslal až sedem trestných oznámení. „Stačilo! To, že ako politicky aktívna osoba mám strpieť vyššiu mieru útokov voči mojej osobe, to beriem. Aj to, že tie útoky sú veľakrát vyslovene vulgárne a odporné. Ale to, že sa kadejaký, s prepáčením ľudský odpad, vyhráža vraždou nielen mňa, ale dokonca aj mojich detí, tak to trpieť nebudem,“ uviedol na sociálnej sieti.

„Môžem potvrdiť, že k dnešnému dňu sme ja, alebo priamo zodpovedné bezpečnostné zložky, podali zatiaľ 7 trestných oznámení za nebezpečné vyhrážanie. A budem v tom pokračovať,“ píše Jaroslav Naď.

Chráni rodinu

Ministrovi sa niet čo diviť, situácia ohľadne koronavírusu je nepríjemná a často sa môže odraziť aj pri útokoch voči nemu či jeho rodine. „Nedopustím, aby si niekto vybíjal svoj primitivizmus na mojich deťoch. Rovnako upozorňujem, že napriek tomu, že viacerí podozriví teraz vyplakávajú, že oni to tak nemysleli, budem trvať na svojom. A pripomínam, že keďže je vyhlásený núdzový stav, tresty sú vysoké,“ uzavrel Naď na Facebooku.

A DOSŤ! 7 TRESTNÝCH OZNÁMENÍ! Stačilo! To, že ako politicky aktívna osoba mám strpieť vyššiu mieru útokov voči mojej... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Monday, December 14, 2020

Zdroj: Dnes24.sk