3 Galéria Zdroj: imeteo.sk Nad Zemplínskou šíravou sa vytvorila tromba, FOTO Výraznú trombu pozorovali nad Šíravou neďaleko Michaloviec. Ak by sa oblak dotkol zeme, išlo by o tornádo. 18. máj 2021 Regióny

18. máj 2021 Regióny Nad Zemplínskou šíravou sa vytvorila tromba, FOTO Výraznú trombu pozorovali nad Šíravou neďaleko Michaloviec. Ak by sa oblak dotkol zeme, išlo by o tornádo.

Podľa portálu imeteo.sk v nedeľu (16. 5. 2021) krátko pred 18:30 h pozorovali obyvatelia Michaloviec nezvyčajný úkaz. Tromba sa tam vytvorila nad Šíravou. Ako doplnil portál, je to oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti.

Oblak je rotujúci, no sám o sebe je neškodný. V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by podľa imeteo.sk o tornádo. To by už mohlo napáchať aj škody.

Napriek tomu, že ide o pomerne zriedkavý jav, na Slovensku za rok zaznamenáme desiatky.

Fotografie dokazujú, že tromba nad Zemplínskou šíravou sa nakoniec dotkla aj vodnej plochy. V tomto prípade preto ide o vodnú smršť.

Tá však podľa imeteo nespôsobila žiadne škody.

Pozrite si zábery vo fotogalérii.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk