Nádhera! Fialové slovenské pole pripomína kúsok Provensalska, VIDEO

Ako presne to tento človek vystihol: Keď budeš hovoriť so zvieratami, budú oni hovoriť s tebou a poznáte sa. Keď s nimi hovoriť prestaneš, nepoznáte sa. Toho, čo nepoznáš, sa obávaš. To, čoho sa obávaš, zničíš. ~Dan George~ 🙏 Pripomína mi to veľa vecí. To, ako sa snažíme obmedziť "bojové" plemená, lebo im nerozumieme. To, ako dávame psov do útulku, lebo im nerozumieme. To, ako obmedzujeme ich pohyb na verejných priestranstvách a podnikoch. To, ako...máte, čo doplniť?