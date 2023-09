41 Galéria Zdroj: TASR/AP NAJNIČIVEJŠIE za vyše 100 rokov! Po zemetrasení v Maroku hlásia už takmer 2 500 obetí Maroko pred niekoľkými dňami zasiahlo ničivé zemetrasenie. Pod troskami už našli takmer 2 500 tiel. 11. september 2023 Zo zahraničia

11. september 2023 Zo zahraničia NAJNIČIVEJŠIE za vyše 100 rokov! Po zemetrasení v Maroku hlásia už takmer 2 500 obetí Maroko pred niekoľkými dňami zasiahlo ničivé zemetrasenie. Pod troskami už našli takmer 2 500 tiel.

Na 2 497 stúpol počet obetí ničivého zemetrasenia v Maroku. Ďalších 2476 ľudí je zranených, uviedlo v pondelok marocké ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Sto rokov nič také nezažili

Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 zasiahlo oblasť juhozápadne od Marrákeša v piatok, pričom ešte v nedeľu sa počet potvrdených obetí zvýšil na 2 122 a bilancia zranených na 2 421. Ide o najsilnejšie zemetrasenie v Maroku za vyše 100 rokov a zároveň aj najtragickejšie od roku 1960, keď pri zemetrasení v Agadare zahynulo vyše 12-tisíc ľudí.

Pomoc z celého sveta

Rabat v nedeľu akceptoval ponuku Španielska, Británie, Kataru a Spojených arabských emirátov na pomoc s dôsledkami ničivého zemetrasenia. Aby nedošlo k problémom pri koordinácii záchranných a pátracích prác, Maroko dosiaľ súhlasilo s ponukami len štyroch uvedených štátov. V prípade potreby však využije aj asistenciu iných krajín.

Lietadlo s dodávkou potrebnej pomoci vypravili v nedeľu večer z Kataru. Španielsko poslalo do Maroka 86 záchranárov a osem pátracích psov.

Francúzsko podľa slov prezidenta Emmanuela Macrona je ochotné poskytnúť pomoc v prípade, ak o to Maroko požiada. Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová zároveň uvoľnila päť milión eur na pomoc pre neziskové organizácie už pôsobiace v Maroku.

Pošlú milión eur

Európska únia poskytla počiatočnú pomoc vo výške jedného milióna eur na humanitárnu pomoc Maroku, ktoré 8. septembra postihlo ničivé zemetrasenie. Informuje o tom spravodajca TASR.

V spojitosti so situáciou v Maroku už Európska komisia skontaktovala členské štáty EÚ ohľadom možnej mobilizácie zásahových tímov, ak by o to požiadali úrady tejto severoafrickej krajiny. Už od soboty slúži záchranárom v Maroku aj satelitný systém EÚ Copernicus.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

41 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR