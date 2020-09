6. september 2020 Správy Rôzne Najnovší prieskum: OĽaNO výrazne stráca, súčasná koalícia by nevznikla

Prieskum preferencií robila agentúra Focus pre reláciu Televízie Markíza Na telo.

Zdroj: TASR

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti stratilo skoro 7 percent, ale stále sa drží na prvej priečke. Dnes by dostalo 18,4 percenta hlasov. V tesnom závese je nová strana Petra Pellegriniho Hlas so 16,2 percentami a na treťom mieste skončil Smer-SD s 10,9 percentami hlasov.

Mimo parlamentu

Vládna strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Získala by len 3,9 percenta. Súčasná koalícia by teda určite nevznikla.

Ako píše stránka Tvnoviny.sk, na štvrtom a piatom mieste by skončili vládne strany SaS (9,9) a Sme rodina (9,1). Do parlamentu by sa ešte pohodlne s 8,5 percentami dostali Kotlebovci a tesne aj Progresívne Slovensko (5,9).