2. september 2020 Politika Prieskum: Veľký prepad OĽaNO, na krk im dýcha nová Pellegriniho strana

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo sedem politických strán.

Parlamentné voľby by na konci augusta vyhralo hnutie OĽANO. Dosiahlo by 18,1 percenta hlasov voličov. Oproti víťazstvu vo februárových voľbách ide o veľký rozdiel. OĽaNO sa stalo víťazom vďaka 25,02 percent hlasov.

Strany v parlamente

Nasledovali by strana Hlas-SD so ziskom 17 percent a Smer-SD s 10,9 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií spoločnosti Actly, ktorý sa realizoval osobnými rozhovormi od 21. do 26. augusta na vzorke 1000 respondentov.

Pellegriniho strana Hlas-SD valcovala prieskum aj v júli podľa volebných preferencií agentúry AKO, ktorý sa realizoval telefonicky od 7. do 17. júla na vzorke 1000 respondentov. Strana pritom ešte vtedy oficiálne zapísaná nebola. Predbehol ju iba Matovič, jeho hnutie OĽaNO vtedy dosiahlo 23,5 percenta hlasov rozhodnutých voličov.

Po OĽANO, Hlase-SD a Smere-SD sú to hnutie Sme rodina (10,1 percenta), strany SaS (9,4 percenta), ĽSNS (8,9 percenta) a Progresívne Slovensko (5,1 percenta).

Hranicu piatich percent potrebných na postup do Národnej rady SR by nedosiahlo KDH (4,1 percenta), strany Za ľudí (3,7 percenta), SNS (3,1 percenta), Vlasť (2,7 percenta) a Dobrá voľba (2,5 percenta). Možnosť ‚iná strana‘ v prieskume zvolilo 4,4 percenta opýtaných.

Prieskumu volebných preferencií spoločnosti Actly

