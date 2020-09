6. september 2020 Politika Boris Kollár hovorí o zatvorení hraníc. Ako sa to dotkne pendlerov?

Hosťom diskusnej relácie TA3 bol dnes aj predseda parlamentu Boris Kollár. Vyjadroval sa k viacerým aktuálnym témam.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Komentoval tiež jednu z najväčších tém súčasných dní – oslobodenie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Rozhodnutie súdu môže naštartovať procesy v spoločnosti a zosilniť tlak verejnosti na očistu justície, prokuratúry a polície,“ uviedol predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že hoci ľudsky ho verdikt prekvapil, rešpektuje ho.

Špicľovanie?

Vysvetľoval aj svoj postoj k novele zákona o elektronických komunikáciách, ktorú po vetovaní prezidentkou opäť parlament schválil. Podľa neho je to zákon, ktorý má chrániť ľudí. Načrtol, že pochybnosti o špicľovaní by možno odstránil celoeurópsky systém. Jednotlivé štáty by tak nemuseli zavádzať vlastné aplikácie.

Zatváranie hraníc

V súvislosti s narastajúcim počtom nakazených koronavírusom sa vyjadril aj k plánovaným opatreniam.

„Zatváranie hraníc je úplne posledná možnosť,“ uviedol Boris Kollár. Dodal, že o tom diskutoval aj na minulotýždňovom zasadnutí Slavkovského formátu v Rakúsku. Aj pri zatvorených hraniciach s Rakúskom by podľa Kollára mal byť umožnený presun pendlerov a opatrovateliek.

Zdroj: TASR