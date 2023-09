Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Dano Veselský Najnovší PRIESKUM: Smer s náskokom na prvom mieste, Boris Kollár MIMO parlamentu! Niečo vyše týždňa pred voľbami prichádza nový prieskum. Ktoré strany by sa podľa neho dostali do parlamentu? 21. september 2023 Politika

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 20,3 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 17,2 a Hlas-SD so 13,1 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda.

Ďalšie úspešné strany

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,6 percenta), Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (8,2 percenta), SaS (6,1 percenta), SNS (5,6 percenta) a KDH (5,3 percenta).

Sme rodina mimo parlamentu

Pred bránami parlamentu by zostali Sme rodina (4,2 percenta), Aliancia (4 percentá), Demokrati (3,4 percenta), ĽSNS (2,6 percenta).

Strana Modrí, Most-Híd by mala 0,9 percenta, Maďarské fórum 0,6 percenta a iné strany by volilo 0,9 percenta.

Smer-SD by získal v parlamente 36 mandátov. PS by malo 31 poslancov, Hlas-SD 23, koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia a hnutie Republika zhodne po 15. SaS by mala 11 mandátov, SNS desať a KDH deväť mandátov.

Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1026 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. až 19. septembra.

