Najprv narazila, potom skončila v PRIEKOPE: Neskutočné, koľko mladá šoférka NAFÚKALA! FOTO Ďalšia nehoda, ktorú má na svedomí alkohol! Vodička na Kysuciach najprv narazila do odstaveného auta, potom skončila mimo cesty.

Po dopravnej nehode na ceste prvej triedy v Povine, okres Kysucké Nové Mesto, namerali v pondelok (9. 1.) policajti pri dychovej skúške 24-ročnej vodičke 2,46 promile alkoholu.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.

Čo spôsobila?

Doplnila, že vodička mala viesť osobné motorové vozidlo Dodge Nitro v smere z povinského mosta doľava na Čadcu. O nehode informovala polícia aj na Facebooku.

„Z doposiaľ presne nezistených príčin narazila pravou prednou časťou vozidla do odstaveného auta Peugeot. Po náraze mala pokračovať ďalej až do času, kedy s vozidlom mala vyjsť mimo cestu do trávnatého porastu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Zdroj: TASR