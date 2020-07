5. júl 2020 ELA Magazín Lifestyle Najväčší čučoriedkový sad má zaujímavý systém opeľovania. Bobule strážia špeciálne cvičené dravce

Milujeme ich čerstvé, zavárané, v koláčoch, tiež ako súčasť nápojov, zmrzlín, džemov. Sezóna čučoriedok sa začína práve teraz a trvať bude až do konca októbra.

Sú sladké a zároveň svieže. Navyše, pre náš zrak sú fialové bobule oveľa prospešnejšie ako mrkva, o ktorej sme si to doposiaľ mylne mysleli.

Fialová sila bobúľ

Blahodarných účinkov čučoriedok na náš organizmus je však viac. Odstraňujú prebytočné voľné radikály z ľudského tela, bránia vzniku rakoviny a znižujú hladinu cholesterolu.

Sú bohaté na fosfor, vápnik, draslík, sodík a vitamíny A, B1, B2, B3. Do svojho jedálnička by ich mali zaradiť tiež tehotné ženy.

Čučoriedky totiž obsahujú kyselinu listovú, ktorá bráni vývojovým defektom nervového systému u novorodencov. Vďaka ich pravidelnej konzumácii dochádza k zníženiu rizika srdcových chorôb a artériosklerózy.

Fytoestrogény, prírodné rastlinné hormóny nachádzajúce sa v bobuliach čučoriedok, majú pozitívny vplyv na hormonálne zmeny u žien a mužov.

Najväčší sad na Slovensku

Tento rok budú na farme v obci Plavecký Peter v okrese Senica prvýkrát zbierať čučoriedky, ktorých sadenice nasadili minulý rok na rozlohe 40 hektárov. Farma patrí k najväčším na Slovensku. Na tejto ploche nasadila spoločnosť Ovocná farma až 135-tisíc sadeníc.

„Okolie Plaveckého Petra vyhovuje čučoriedkam pre tunajšiu kyslú pôdu borovicových lesov s pH 3,5 až 4,5. Čučoriedky polievame odstátou dažďovou vodou. Pred škorcami a inými vtákmi, ktoré by mohli ničiť úrodu, používame cvičených sokoliarov,“ uviedol konateľ Peter Kelemen.

Čučoriedky sa zbierajú ručne a následne sa dávajú do chladiacich boxov, kde sa zachladia na jeden stupeň Celzia. Pri tejto teplote sa prevážajú na baličku a triedičku.

„Baličku a triedičku sme si objednali z USA. Triedička každú jednu bobuľku skontroluje a ak je poškodená alebo zlá, vytriedi ju. Následne sa čučoriedky zabalia a putujú do obchodu,“ doplnil Kelemen.

Zázračné bobule, pracovitý úľ

Zaujímavosťou čučoriedok z Plaveckého Petra je aj systém ich opeľovania. „Vedľa seba pestujeme viaceré druhy, aby bolo zabezpečené ich kvalitnejšie opelenie. V jednom sade je potrebných až 10-tisíc pracovitých čmeliakov, ktorí vylietavajú z úľov, za stenami ktorých sa ukrýva ich kráľovná. Preto sa vždy zdržiavajú iba v sade. Zvláštnosťou je, že ak by sa kráľovnej niečo stalo, celý úľ prestane pracovať,“ poznamenáva Peter Kelemen zo združenia Ovozela, súčasťou ktorého je aj farma v Plaveckom Petri.

Predaj len na Slovensku

V súčasnosti sa na pultoch obchodov zvyknú objavovať aj čučoriedky z dovozu, najmä z Poľska. Ich obrovskou nevýhodou je, že buď dozrievajú počas cesty, alebo sú chemicky ošetrené, aby transport do slovenských obchodov vydržali.

Farmári z Plaveckého Petra pestujú aj paradajky, uhorky, papriky či melóny. „Všetko sme si financovali z vlastných zdrojov, na sad sme nemali žiadne dotácie. Investícia do poľnohospodárstva nie je na Slovensku vôbec jednoduchá. Chceme prispieť k tomu, aby sa Slovensko opäť stalo sebestačné pri pestovaní ovocia a zeleniny tak, ako to bolo v minulosti. Pôda je veľmi úrodná, a preto by sme mali viac pestovať doma a menej dovážať zo zahraničia,“ doplnil konateľ spoločnosti.

