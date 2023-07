Zdroj: TASR Namiesto SVADBY s NATO zostávame iba priatelia? Niektorí Ukrajinci chápu, iní sú SKLAMANÍ Ukrajina je k Severoatlantickej aliancii bližšie ako kedykoľvek predtým, členovia Aliancie znovu potvrdili, že Ukrajina sa stane členskou krajinou NATO. Nie hneď a zrejme nie tak skoro. 12. júl 2023 ELA Zo zahraničia

12. júl 2023 ELA Zo zahraničia Namiesto SVADBY s NATO zostávame iba priatelia? Niektorí Ukrajinci chápu, iní sú SKLAMANÍ Ukrajina je k Severoatlantickej aliancii bližšie ako kedykoľvek predtým, členovia Aliancie znovu potvrdili, že Ukrajina sa stane členskou krajinou NATO. Nie hneď a zrejme nie tak skoro.

Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu vo Vilniuse na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje spravodajca TASR.

Tak skoro to nebude

Šéf NATO načrtol balík opatrení, ktorý podporí Ukrajinu na ceste k členstvu v Aliancii. Ide o viacročný program praktickej pomoci, ktorý ukrajinskej armáde pomôže prejsť na aliančné štandardy, vytvorenie novej Rady NATO-Ukrajina a odstránenie požiadavky plnenia Akčného plánu členstva (MAP) zo strany Kyjeva.

Stoltenberg tvrdí, že NATO odstránením požiadavky plnenia akčného plánu zjednodušilo cestu Kyjeva do Aliancie. Pozvánku Ukrajina dostane, keď sa spojenci dohodnú, že „požiadavky boli splnené“.

Podľa jeho slov je potrebné zabezpečiť, že po skončení vojny na Ukrajine budú existovať bezpečnostné záruky pre Kyjev, aby sa história neopakovala.

Stoltenberg považuje rozhodnutie prijaté vo Vilniuse za novú kapitolu vo vzťahoch medzi Alianciou a Ukrajinou. Zopakoval tiež, že v rámci novej platformy Rada NATO-Ukrajina sa budú predstavitelia oboch strán stretávať ako rovnocenní partneri. „Teším sa na deň, keď sa stretneme ako spojenci,“ dodal.

Zelenskyj by rád dostal pozvánku

Zelenskyj rozumie, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO v čase vojny, ale ideálne by podľa neho bolo, aby Kyjev dostal pozvánku do Aliancie. Odstránenie požiadavky na plnenie akčného plánu zo strany Ukrajiny považuje za dôležité rozhodnutie, uviedol na tlačovej konferencii.

Ukrajinský prezident verí, že Ukrajina vo vojne za slobodu zvíťazí a stane sa plnohodnotným členom NATO. Ocenil, že od partnerov dostal na summite pozitívne správy o novom balíku pomoci, a poďakoval všetkým lídrom, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť Kyjevu.

Približovanie k NATO je podľa jeho slov pre Rusko dôrazným signálom, že Ukrajina bude nezávislým štátom. Radu NATO-Ukrajina považuje za nástroj pre integráciu.

Ukrajinci neskrývajú sklamanie

Viacerí ukrajinskí predstavitelia priznávajú, že mali väčšie očakávania a dúfali, že pozvaním či dokonca prijatím by mohlo dôjsť k urýchleniu konca vojny.

„Chceli sme, aby to boli zásnuby a oznámenia dátumu svadby. A dopadlo to tak, že sme zostali vo friendzone,“ povedala portálu Kyiv Post pracovníčka ukrajinskej obchodnej komory Anna Natalušková. Pojem friendzone označuje stav, keď vo vzťahu jeden túži po láske, druhému ale stačí priateľstvo.

Natalušková si myslí, že tento vágny postoj 31 členských krajín NATO si Rusi vyložia po svojom a budú to chápať ako slabosť.

„Vojenská pomoc a rakety tentoraz vyzerajú ako cena útechy,“ povedala o oznámení ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine.

Podľa poslanca Alexandra Gončarenka sa Ukrajinci môžu začať pýtať: „Takže sme dobrí na to, aby sme zomreli pre demokraciu, ale nie dosť dobrí, aby sme žili spoločne s ďalšími ostatnými slobodnými národmi v jednej aliancii?“ Podľa prieskumov verejnej mienky 89 percent Ukrajincov podporuje krajiny do NATO.

