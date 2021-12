Zdroj: AP Photo/Daniel Cole Namiesto vďaky vyhrážky: Zdravotníci na východe sa museli pred útokmi zamknúť v nemocnici! Stres, frustrácia a ešte aj strach o život. Zdravotníci to nemajú jednoduché a časť z nich na východe sa musela obávať ešte aj útokov a vyhrážok. 30. december 2021 Regióny

30. december 2021 Regióny Namiesto vďaky vyhrážky: Zdravotníci na východe sa museli pred útokmi zamknúť v nemocnici! Stres, frustrácia a ešte aj strach o život. Zdravotníci to nemajú jednoduché a časť z nich na východe sa musela obávať ešte aj útokov a vyhrážok.

Koncom novembra došlo vo vnútorných priestoroch nemocnice vo Svidníku, v časti pre verejnosť, k protiprávnemu konaniu zo strany viacerých osôb. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Ich agresívne a vulgárne správanie vyvolávalo obavy zdravotníkov a personálu. Pred agresormi sa uzamkli v jednej z izieb. Agresívne osoby búchali a kopali do dverí izby a snažili sa do nej dostať. Personálu vulgárne nadávali a vyhrážali sa zabitím. Neskôr odišli z miesta preč,“ uviedla polícia.

Viacerí z Havaja

Tá sa tak začala prípadom okamžite zaoberať.

„Vyšetrovanie tohto incidentu ako aj získaná dôkazná situácia umožnili vzniesť obvinenie piatim osobám za prečin násilie proti skupine obyvateľov spáchaný v súbehu s prečinom výtržníctva formou spolupáchateľstva. Obvinenými sú 15-ročné dievča z obce Havaj, 20-ročná žena zo Stropkova a traja muži vo veku 32, 21 a 18 rokov, pochádzajúci z obce Havaj,“ upresnili muži zákona.

Ak sa podľa polície obvineným osobám vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.

Zaslúžia si vďaku

„Polícia nebude tolerovať akékoľvek útoky na našich zdravotníkov. Sú to práve oni, ktorý v týchto dňoch melú z posledného a sú to práve oni, ktorí pracujú na hranici svojich možností, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti neskolabovalo. Za to, čo robia si namiesto urážok a napádania zaslúžia náš obdiv a vďaku,“ doplnila prešovská polícia.

