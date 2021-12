Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík: Rýchlo sa menia rozhodnutia vlády i pandémia, konzílium treba rozšíriť Rozhodnutia vlády sú chaotické, rýchlo sa menia, no prudko sa mení aj pandémia nového koronavírusu. 29. december 2021 Politika

29. december 2021 Politika Sulík: Rýchlo sa menia rozhodnutia vlády i pandémia, konzílium treba rozšíriť Rozhodnutia vlády sú chaotické, rýchlo sa menia, no prudko sa mení aj pandémia nového koronavírusu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Konzílium odborníkov by sa mohlo rozšíriť napríklad aj o ekonómov. Myslí si to líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Na otázku, či vládny kabinet zvláda boj s pandémiou, odpovedal, že by to určite mohlo byť aj lepšie.

Pasujeme sa s tým obstojne

„Keď sa pozriem na iné vlády, ako zvládajú boj s pandémiou, tak Slovensko nie je posledné v poradí. Myslím, že celkom obstojne sa s tým pasujeme. Aj keď chápem, že opozícia to využíva na kritiku v obrovskom rozsahu,“ povedal Sulík.

Poznamenal, že vláda si môže urobiť akokoľvek dobré plány, nevie však dopredu, čo príde. „Aktuálne padol z neba omikron a všetky doterajšie plány sú bezpredmetné,“ podčiarkol.

Doplnil, že pri prudkom náraste čísel hospitalizovaných nemožno čakať na dlhšie vyhodnocovanie. „Musíte reagovať okamžite, a to sa stalo,“ tvrdí.

Dodal, že občas sa môže stať aj chyba či nedorozumenie pri výklade jednotlivých ustanovení a vláda ich musí opraviť. Nepovažuje to však za tragédiu.

Treba ekonómov

Názory vedcov a odborníkov na samotnú epidémiu si rád vypočuje. „Ale považujem za nebezpečné ich odporúčania jedna k jednej zrealizovať. Vidia len epidemiológiu, ani sa niet čomu diviť, v konzíliu sedia štyri epidemiologičky, dvaja virológovia a jedna pediatrička. Nehovorte mi, že vedia posúdiť ekonomické dopady, že vedia posúdiť, aký dopad to bude mať na deti, keby sme im znova zavreli školy,“ namieta. Pre potrebu relevantných návrhov by sa podľa neho mohlo konzílium rozšíriť o ekonómov, pedagógov a sociológov.

Za zlyhanie pri pandémii označil nedostatočnú pomoc podnikateľom, najmä v gastro sektore. Pripomenul, že viackrát na vládu prišiel aj s návrhom univerzálneho odškodňovacieho zákona, no prijatý nebol. Namieta, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) si to chcel vziať na starosť, no od jari sa nič neudialo.

Avizoval tiež, že SaS sa bude snažiť o návrat ku COVID automatu, aby boli opatrenia predvídateľnejšie. Myslí si, že by sa mohla upraviť hranica hospitalizovaných, pri ktorej sa menia pandemické nariadenia.

Problém pri pandémii vidí aj v nedostatočnom odmeňovaní zdravotníkov. „Ideme dať do zdravotníctva všeobecne dosť veľa peňazí, zdroje by mali byť,“ poznamenal. Problém s nedostatkom sestier podľa neho viedol aj k tomu, že sa v nemocniciach odkladali niektoré operácie.

Opatrenia prichádzajú neskoro

Čo sa týka vládnych opatrení, podobne ako Sulík to vníma aj vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Rovnako upozornila, že pandemická situácia sa dynamicky mení.

„Mali sme dobre nastavený systém COVID automatu, ktorý navrhli odborníci, príchod delta variantu však tak zmenil situáciu, že nestačil potlačiť šírenie vírusu. Za problém ale považujem neskoré nastavovanie opatrení platných v prípade veľkého počtu ľudí v nemocniciach, ktoré platia dnes, rovnako ako špeciálne kompenzácie pre podnikateľov pri celoplošných opatreniach,“ uviedla.

Poznamenala, že tak, ako je podrobne pripravený COVID automat, musia byť podrobne pripravené aj celoplošné opatrenia pre prípad výrazného zhoršenia situácie.

Zdroj: TASR