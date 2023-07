Zdroj: Pixabay.com Natrieť sa opaľovacím KRÉMOM alebo OLEJOM? Odpoveď dermatológa vás možno prekvapí Rozmýšľate nad tým, či pri vode vytiahnuť krém alebo olej? Poradíme vám. 15. júl 2023 Magazín Lifestyle

15. júl 2023
Natrieť sa opaľovacím KRÉMOM alebo OLEJOM? Odpoveď dermatológa vás možno prekvapí

Leto je spojené aj s opaľovaním. Ak sa chystáte chytať bronz, nemali by ste zabudnúť na dostatočnú ochranu pokožky pred slnkom. A to nielen pri mori. Aký opaľovací krém je najbezpečnejší?

Opaľovacie krémy

„Všetky opaľovacie krémy na trhu prešli prísnym procesom FDA, aby sa zaistilo, že sú bezpečné a účinné. Najbezpečnejší opaľovací krém je ten, ktorý skutočne použijete, takže stačí, ak si vyberiete ten, ktorý najviac vyhovuj vašim potrebám,“ vysvetlila pre Health dermatologička Elizabeth Haleová.

Vedeli ste, že používaním opaľovacieho krému s minimálne SPF 15 môžete znížiť riziko karcinómu približne až o 40 % a znížiť riziko melanómu o 50 %?

Skúsená dermatologička odporúča používať opaľovací krém každý deň, pretože najviac kožných defektov a problémov vzniká práve vtedy, keď si myslíte, že sa chrániť netreba: „Väčšina škôd spôsobených UV žiarením nastáva pri náhodnom strete so slnkom.“ Postačí na to sedenie pri otvorenom okne či napríklad cesta z auta alebo naspäť do auta.

Pozor na opaľovacie krémy s vyšším SPF, u niektorých ľudí vyvoláva falošný pocit bezpečia. Mnohí sa domnievajú, že pre vyššie SPF ho nemusia opakovanie používať.

