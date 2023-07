8 Galéria Zdroj: Instagram.com/iwannabangkok NAJŠKAREDŠIE topánky na svete? Takto vyzerá najnovšia letná novinka Obuli by ste si ich? Módna značka predstavila nezvyčajný kúsok, čo zaručene pritiahne všetky pohľady. 16. júl 2023 Magazín

16. júl 2023 Magazín NAJŠKAREDŠIE topánky na svete? Takto vyzerá najnovšia letná novinka Obuli by ste si ich? Módna značka predstavila nezvyčajný kúsok, čo zaručene pritiahne všetky pohľady.

Na trhu sa objavila obuv inšpirovaná kultovou postavou Hulka. Tú charakterizuje mohutná špička, ktorá svojím prevedením kopíruje chodidlá fiktívnej zelenej postavičky. Novinke nechýba ani vyšší opätok.

Vzhľad superhrdinu?

„Variant Hulkfoot v zelenej farbe vzdáva hold ikonickému superhrdinovi, zatiaľ čo variant Bigfoot má prirodzený odtieň ľudskej pokožky. Topánky sú podšité svetlohnedou látkou a sú zdobené výrazným logom značky,“ píše portál Designscene.

Vraví sa, že každá sranda niečo stojí. Platí to aj o tomto kúsku. Aká je jeho cena? Obuv kúpite za 120 eur.

Svet sa zbláznil?

Model unisex je vo viacerých farbách a vo veľkosti 35 až 46. Topánky sú neprehliadnuteľné a vyvolávajú medzi ľuďmi množstvo reakcií. „Sakra, civilizácia je na svojom konci. Toto je úplne mimo módy. Svet sa zbláznil,“ reaguje na nový hit istý užívateľ na Instagrame. „Našla som pre nás dokonalé lodičky“ napísala k tomuto produktu zase iná užívateľka na sociálnej sieti.

Bláznivé leto 2023

Už pred začiatkom letnej sezóny sa písalo najprv o žabkách ako o najväčšom výkričníku tohto leta. Tie si stihli obľúbiť mnohé svetové celebrity.

Po červenom koberci sa v nich prechádzali herci a speváci a mnohé médiá si všimli, že známe tváre sa v nich nemajú problém ukázať ani na iných spoločenských podujatiach. Milovanú a nenávidenú obuv následne vystriedali kroksy s podpätkom…

No to, či sa stanú práve topánky Hulkfoots najväčším úletom leta 2023, to si budeme zrejme musieť ešte chvíľu počkať.

Obuli by ste si najnovší letný úlet sezóny?



Áno, prečo nie! 50% nie 50%

